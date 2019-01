45 Prozent fallen bei MPU durch

Fast jeder 14. Verkehrstote und Tausende Verletzte pro Jahr gehen auf Alkohol am Steuer zurück. Das erklärte der Deutsche Verkehrssicherheitsrat 2017. Vor über 20 Jahren, am 1. Mai 1998, trat die 0,5-Promille-Grenze in Kraft, damals noch belegt mit einem Bußgeld, 2001 wurde dann das Fahrverbot ab 0,5 Promille eingeführt. Im Gespräch mit Sabine Plake erläutert Verkehrspsychologe Michael Bogus, fachlicher Leiter Nord-Kurs (MPU-Vorbereitung beim TÜV Nord) und 17 Jahre MPU-Gutachter, ob er sich für ein Alkoholverbot am Steuer einsetzt und warum für manchen Betroffenen die Medizinisch-psychologische-Untersuchung (MPU) ein Geschenk ist.

Seit 1998 gibt es die 0,5 Promille-Grenze. Glauben Sie, die Senkung von 0,8 auf 0,5 Promille hat etwas gebracht ?

Michael Bogus: Eindeutig ja. Die Senkung der Promille-Grenze hat Einiges in den Köpfen bewegt. Vorher haben sich die Leute gedacht, bis 0,8 Promille kann ich was trinken und auch noch fahren. Ein gestandener Mann könnte übrigens eine ganze Flasche Wein trinken, bis er 0,8 Promille erreicht. Die Grenze von 0,5 Promille hat bei sehr, sehr vielen zum Umdenken geführt. Die, die kein Problem haben, trinken zwei kleine Bier zum Essen, und es ist gut. Also liegen nur diejenigen über der Promillegrenze, die ihr Trinkverhalten fehleinschätzen oder ein Problem haben. Der Fehler beginnt da, wenn man anfängt zu rechnen, wie viel kann ich denn trinken, bis ich 0,5 Promille erreicht habe.

Halten Sie die bisherigen Strafen für ausreichend ? Oder würden Sie sich eine Erhöhung der Bußgelder wünschen ?

Bogus: Nein, die jetzigen Strafen sind ausreichend. Diejenigen, die ein Problem mit dem Alkohol haben, die lassen sich auch von höheren Strafen nicht abhalten. Seit 2007 gilt für Fahranfänger in der zweijährigen Probezeit sowie für Personen bis 21 Jahre die Null-Promillegrenze.

Ist das das richtige Vorgehen ?

Bogus: Ja. Das ist gut für junge Leute. Sie lernen: Alkohol und Straßenverkehr sind tabu.

Warum fahren Menschen unter dem Einfluss von Alkohol ?

Bogus: Alkohol ist eine geduldete Zivildroge. Viele haben damit kein Problem. Aber es gibt einen nicht geringen Anteil von Leuten mit einem Alkoholproblem. Ich würde sagen, zehn bis zwölf Millionen. Und dem stehen 55 000 bis 60 000 gegenüber, die jährlich zur MPU kommen. Also: Die meisten Betroffenen fahren viele Jahre unentdeckt mit Alkohol Auto! Dabei gibt es zwei Kategorien: Diejenigen, die ein- mal fahren, zwei Mal fahren, und dann wird es zur Gewohnheit, weil ja nix passiert ist. Und diejenigen, die ein Alkoholproblem haben und nicht mehr gewahr werden, wie viel sie trinken. Bei ihnen hat sich auch schon eine gewisse Trinkfestigkeit entwickelt. Die merken nicht mehr, dass sie eine Flasche Wein getrunken haben oder fünf oder sechs Bier. Dann sagen die: Bei mir schlägt das nicht so an, ich kann das vertragen. Das ist absurd. Es ist eine stufenweise Eskalation. Jeder, der bei 0,5 Promille nichts von dem Alkohol merkt, sollte sein Trinkverhalten überdenken. Und wer bei 0,8 Promille nichts von dem Alkohol merkt – das ist dann schon die Alarmstufe gelb.

Wie weiß ich denn, wann ich 0,8 Promille erreicht habe?

Bogus: Die kann frau schon erreichen, wenn sie zwei Gläser Wein a 0,25 Liter trinkt. Wenn ich die nicht merke, neige ich schon dazu, meinen Konsum fehleinzuschätzen... Und Vorsicht: Wein und Sekt haben sehr viel mehr Volumenalkohol, teilweise die dreifache Menge als Bier. Wer Wein wie Wasser trinkt, macht sich und anderen etwas vor! Verkehrspsychologe Michael Bogus Foto: privat

Wie viele kommen zu Ihnen, wie hat sich die Zahl entwickelt ?

Bogus: Ich würde sagen, die Zahl derer, die sich vor einer MPU informieren, hat zugenommen. Die Zahl derer, die mit Alkohol am Steuer auffallen, ist weniger geworden. Grund ist unter anderem eine geringere Verfolgungsdichte durch die Polizei.

Was droht mir, wenn ich mich alkoholisiert ans Steuer setze ?

Bogus: Das ist in Deutschland ganz klar geregelt. Bis 1,1 Promille gibt es Fahrverbote, wenn man ab 0,3 Promille alkoholbedingt auffällt, kann auch der Führerschein entzogen werden. Ab 1,1 Promille wird der Führerschein generell entzogen. Ab 1,6 Promille wird von der Verkehrsbehörde eine MPU angeordnet, das kann auch sein, wenn man zwei Mal mit 0,5 Promille auffällt. Seit 2017 kann von der Fahrerlaubnisbehörde auch ab 1,1 Promille eine MPU angeordnet werden, wenn besondere Umstände vorliegen. Beispiel: Eine Mutter holt mittags alkoholisiert die Kinder vom Kindergarten ab.

Wie läuft eine MPU ab ?

Bogus: Es gibt einen einfachen Reaktionstest. Zudem gibt es eine medizinische Untersuchung – Blut, Leberwerte – ein Routinecheck. Der Arzt fragt da auch schon nach Alkohol. Dann folgt die psychologische Befragung. Die dauert etwa eine Dreiviertel- bis zu einer Stunde. Dem Gutachter geht es dann darum, wie umfangreich sich der Betroffene mit seiner Vorgeschichte selbstkritisch auseinandergesetzt hat, also wie sein Umgang mit Alkohol ist, ob er sein Problem erkannt und dieses nachhaltigverändert hat. Dabei gibt es hinsichtlich der Bewertung des eigenen Alkoholkonsums drei Kategorien: gefährdend, missbräuchlich und abhängig. Bei missbräuchlich und abhängig darf derjenige auch unabhängig vom Fahren nie wieder Alkohol trinken. Er muss damit abgeschlossen haben. Wenn er dann nur reumütig erklärt, er habe einen Fehler gemacht und der soll nicht wieder vorkommen, würde er durchfallen.

Alkohollimit Ein Alkohollimit für Autofahrer wurde erstmals 1953 eingeführt und dann in mehreren Etappen nach unten gesenkt. Von 1,5 Promille über 1,3 und 0,8 bis hin zur 0,5 Promille-Grenze, die heute noch gültig ist. Was die Grenzen bewirkt haben, zeigen die Unfallzahlen: Gab es 1975 im damaligen Gebiet der Bundesrepublik 51 593 alkoholbedingte Unfälle mit Personenschaden, waren es 2016 trotz starker Zunahme des Verkehrs noch 13 403. Der Anteil alkoholbedingter Unfälle lag damals bei 13,8 Prozent, 2016 waren es 1,4 Prozent. 1980 wurden im früheren Bundesgebiet 176 395 Menschen wegen Trunkenheit im Verkehr verurteilt, waren es 2015 noch 73 266. Die nächste MPU-Stelle befindet sich in Osnabrück. ...

Wie bereitet man sich auf die MPU vor ?

Bogus: Man sollte sich rechtzeitig informieren. Gute Informationen zu seriösen Anbietern liefert die Bundesanstalt für Straßenwesen (www.bast.de). Auf dem Markt finden sich vereinfacht zwei Gruppen von Anbietern. Das eine sind die schwarzen, grauen Schafe. Die spielen mit der Angst der Teilnehmer. Sie gehen taktisch vor: Wir sagen euch, was Ihr sagen müsst. Aber dabei wird das eigentliche Problem nicht angegangen. Bei den seriösen Anbietern wird tiefer geschaut. Da geht es auch um Rehabilitation im Sinne einer Bearbeitung der Alkoholproblematik. Aber viele wollen natürlich nicht wissen, dass sie ein Problem haben, dass der Alkoholkonsum damit zu tun hat, Angst oder unangenehme Erlebnisse zu kompensieren. Häufig kommen beispielsweise Männer zu uns. Die waren als Heranwachsende schüchtern, hatten Versagensängste. Mit 15, 16 fangen sie an, Alkohol zu trinken. Sie fühlen sich lockerer, können besser flirten, sind mutiger. Der Mechanismus, in gewissen Situationen Alkohol zu trinken, bleibt. Sie haben nicht gelernt, dass es auch ohne geht.

Also das Problem liegt oft tiefer ?

Bogus: Genau. Wir arbeiten da oft am Hauptlebensthema. Manche haben Schicksalsschläge nicht verkraftet wie den Tod eines Familienangehörigen oder die Folgen einer Scheidung. Manche riskieren ihre Beziehung, ihre Gesundheit und vieles mehr durch den Alkoholkonsum, aber erst wenn sie den Führerschein verloren haben, werden sie wach. Deswegen sind uns viele Leute dankbar, wenn wir ihnen helfen, nicht nur den Führerschein wiederzubekommen, sondern auch einen Gewinn an Lebensqualität vermitteln.

Wie viele schaffen die MPU nicht ?

Bogus: Rund 45 Prozent fallen durch.

So viele ?

Bogus: Einige wenige schaffen tatsächlich, ihr Verhalten alleine zu ändern. Bei den meisten geht es aber nicht ohne eine fachkompetente Vorbereitung. Sie sind auf dem Auge blind für ihr Problem.

Vielen ist gar nicht klar, was der Verlust des Führerscheins finanziell kostet.

Bogus: Ja, insgesamt können da schon mal 6000 oder 8000 Euro zusammenkommen. Zudem kann mit dem Führerscheinentzug der Verlust des Arbeitsplatzes verbunden sein. Und wenn man durch die MPU fällt, dauert es erneut zwei bis zwölf Monate, bis es Sinn macht für einen weiteren Versuch.

Macht es Sie manchmal wütend, weil Menschen wenig einsichtig sind ?

Bogus: Nein. Ich mache das jetzt seit 28 Jahren. Die MPU hat einen wichtigen Zweck. Der Betroffene kann das Angebot annehmen oder nicht. Viele sind dankbar. Weil es eine große Chance ist und mancher so zu seinem Glück gezwungen wird.