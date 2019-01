Die Qual der Wahl

Einst in den 1990-ern eingeführt, wurde sie abgeschafft, schließlich 2011 wieder eingeführt. Und soll nun, ja, erneut weichen.

Zu hohe Kosten und eine zu geringe Beteiligung, kritisieren CDU und FDP, die gemeinsam in Düsseldorf regieren. Grevens Kommunalpolitiker stimmen in diesen Chor allerdings nur bedingt mit ein.

Anruf bei einem, der einer Stichwahl sein Amt verdankt: Peter Vennemeyer, 59 Jahre, Grevens Bürgermeister seit dem 25. März 2007.

Damals, an einem milden Frühjahrsabend, hatte sich Vennemeyer etwas überraschend im zweiten Wahlgang vor seinen CDU-Kontrahenten Jörg Hußmann schieben können – und regiert nunmehr seit zwölf Jahren die Emsstadt.

Keine Stichwahl mehr? „Schwierig“, findet Vennemeyer, der die genannten Gründe für die geplante Reform kritisch hinterfragt. „Das ist ein machttaktisches Manöver“, sagt der Rathauschef, und zielt damit „mehr auf Schwarz als auf Gelb.“

Denn die NRW-CDU, vermutet mit ihm auch manch politischer Beobachter an Rhein und Ruhr, erhoffe sich wohl, bei nur noch einem Wahlgang mehr Bürgermeister zu stellen. „Und dann haben wir Amtsinhaber, die lediglich mit einem Drittel der Stimmen legitimiert sind“, sieht er die Gefahr verfälschter Verhältnisse, wie sie ein reines Mehrheitswahlrecht produzieren kann.

Selbst das Kostenargument lässt Vennemeyer nicht gelten: „Demokratie hat ihren Preis, und den sollten wir uns leisten.“

Anders sieht das CDU-Fraktionschef Jürgen Diesfeld, der etwas zögerlich bekennt: „Mit dieser Reform können ich und meine Fraktionskollegen leben.“ Kosten, findet zwar auch er, dürften nicht im Vordergrund stehen. „Wenn aber eine verschwindend geringe Anzahl von Wählern eine Stichwahl entscheidet, ist das demokratisch ebenfalls bedenklich“, verweist Diesfeld auf Wahlbeteiligungen in Stichwahlen, die teilweise weit hinter denen der ersten Wahlgänge zurückbleiben, bei 30 Prozent und weniger.

Dass es dieses Problem gibt, erkennt Stichwahl-Anhänger Michael Kösters-Kraft an. „Wahlgänge, also gelebte politische Mitbestimmung, weiter einzuschränken, ist trotzdem die falsche Antwort auf diese Entwicklung“, mahnt der Grünen-Chef, der selbst bereits zwei Mal für seine Partei als Bürgermeisterkandidat antrat. „Stichwahlen sind wichtig, damit Wähler am Ende eine Richtungsentscheidung treffen können“, findet er und rät: „Wir brauchen mehr Werbung für Wahlen statt eine schnöde Abschaffung.“

Ob das die Lösung wäre? Ernst Reiling, ebenfalls zweimaliger Bürgermeisterkandidat und Reckenfelds Wählerliebling, ist da skeptischer. „Ich finde den Reformvorschlag hervorragend“, hält er mit seiner Meinung nicht hinterm Berg. Die Wähler müssten eben bereits im ersten Wahlgang verinnerlichen, dass eine Entscheidung fällt.

„Wenn die Leute das wissen, versammeln sie sich hinter mehrheitsfähigen Kandidaten“, ist sich Politik-Fuchs Reiling sicher, selbst wenn dadurch Chancen von Außenseitern und Parteirebellen wie ihm insgesamt sinken. „Mich selbst wird man bei einer Bürgermeisterwahl ohnehin nicht mehr auf dem Stimmzettel finden“, macht Reiling eine klare Ansage. Insgesamt könnten mit der Reform so oder so Kooperationen mehrerer Parteien wichtiger werden, die sich auf einen Konsenskandidaten oder eine Kandidatin einigen müssen, wenn sie reale Chancen auf einen Sieg erhalten wollen.

Ob das jedoch in Greven klappen kann? Da sind sich Grünen-Chef Kösters-Kraft und CDU-Mann Diesfeld dann trotz aller Differenzen wieder erstaunlich einig. Die Vergangenheit habe gezeigt, dass Konsenskandidaten „schwer vorstellbar“ seien. Stichwahl hin oder her.

Kommentar:Bündnisse zählenMan mag zu ihr stehen, wie man will. Fakt ist: Die Mehrheitsverhältnisse in Düsseldorf sprechen dafür, dass Schwarz und Gelb im Landtag die Stichwahl bis zum nächsten Urnengang in anderthalb Jahren streichen. Dann wird es auch für Grevens Parteien entscheidend, Bündnisse zu schließen, um eine reale Chance auf das Bürgermeisteramt zu bewahren. Insbesondere, wenn der Amtsinhaber wider Erwarten nicht antreten sollte, ist in Greven mit einem offenen Kandidatenrennen zu rechnen. Man darf also gespannt sein, was die nächsten Monate bringen. Peter Vennemeyer hat angekündigt, „im Frühjahr“ in sich zu gehen. Jannis Beckermann