Nachdem die Betreuer die Kinder im Jugendheim eingekleidet hatten, sprach Pfarrer Dr. Martin Thiele zu den Kindern und segnete die Kreide und die Spendendosen. Dann machten sich die Kinder und Jugendlichen im königlichen Gewand auf den Weg zu den Häusern. Begleitet wurden sie von Jugendlichen, die selbst mal Sternsinger waren, und von einigen Eltern. Zwischendurch wurden die Heiligen Drei Könige und ihre Betreuer mit warmen Getränken und Mittagessen versorgt. Insgesamt sammelten die Sternsinger in Gimbte 2400 Euro. „Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit“, lautete das Motto der diesjährigen Sternsingeraktion, die sich für Kinder weltweit stark macht. Am Abend trafen sich die Sternsinger nochmal zum Familiengottesdienst in der St. Johannes Baptist-Kirche, um ihre Kronen, Sterne und Opferdosen zur Krippe zu bringen. Nach dem Gottesdienst erhielten die Könige ihre Süßigkeiten, die sie tagsüber gesammelt hatten. Ein Teil davon spendeten die Sternsinger.