Am Freitag, 11. Januar, treffen sich Kinder im Alter von fünf bis sieben Jahren von 15.15 bis 16 Uhr sowie Mädchen und Jungen ab sieben Jahren von 16 bis 17 Uhr zur ersten Probe in 2019, heißt es in einer Presseinfo.

Die Proben finden regelmäßig – außer in den Ferien – immer freitags im evangelischen Gemeindehaus gegenüber der Erlöserkirche am Moorweg 14 in Reckenfeld statt. „In beiden Gruppen freuen wir uns auf weitere interessierte Kinder, die einfach gerne singen und ihre Stimme gerne in unsere Chorgemeinschaft einbringen möchten“, wirbt Uta Rodenberg um Nachwuchs. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Mit Spaß und Freude an der Probenarbeit werden Lieder aus ganz unterschiedlichen musikalischen Bereichen gesungen. „Nach Atem- und Stimmübungen üben wir gemeinschaftlich weltliche, geistliche, traditionelle, moderne und jahreszeitliche Lieder ein“, so die Leiterin. Popsongs dürfen auch nicht fehlen. Bei den jüngeren Kindern kommen Bewegungs- und Aktionslieder dazu.

Besonders freuen sich die jungen Sängerinnen und Sänger immer auf die Auftritte. In der ersten Jahreshälfte stehen unter anderem wieder das Singen im Familiengottesdienst am Ostermontag in der Christuskirche Greven, beim Maifest auf dem Marktplatz in Reckenfeld und beim Chorfestival auf der großen Bühne am Grevener Beach auf dem Programm.

Zuletzt sind die Kinderchöre in der Adventszeit beim Weihnachtsmarkt in Gimbte und Reckenfeld und im Matthias-Claudius-Haus in Reckenfeld aufgetreten und haben die Zuhörer mit ihrer natürlichen und erfrischenden Vortragsart erfreut.