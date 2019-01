Die Kinder richten noch einmal ihre Kronen, klingeln an der Tür und als geöffnet wird, beginnen sie mit ihrem Lied: „Wir kommen daher aus dem Morgenland . . .“.

Über 200 Kinder waren in der ersten Januarwoche in Reckenfeld, Greven, Bockholt-Guntrup, Schmedehausen und den zugehörigen Bauernschaften unterwegs. Verkleidet als Heilige Drei Könige zogen sie durch die Straßen und brachten den Menschen den Segen Gottes. Wie im vergangen Jahr nahmen neben altgedienten Königinnen und Königen viele Erstkommunion- und Kindergartenkinder an der Aktion teil. So beteiligten sich dieses Jahr wieder die Familienzentren St. Vinzenz, St. Mariä Himmelfahrt, St. Johannes genauso wie die Kindertagesstätte St. Josef und die Kinderwelt St. Raphael. Die Kindertagesstätte St. Martinus wird in der kommenden Woche das Gertrudenstift besuchen.

Dabei sammelten die Kinder unter dem Motto „Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit“ insgesamt 22 485,72 Euro Spenden. Einzelne Gruppen hatten außerdem besondere Spendenprojekte: So wird das gesammelte Geld aus Schmedehausen (2165,79 Euro) an die „Missioneras de Jesus verbo y victima“ in Peru geleitet, zu denen ein besonderes Verhältnis besteht. Das gesammelte Geld des Familienzentrums St. Johannes (147,12 Euro) wird an den Partnerkindergarten in Ghana weitergegeben.

Der Rest des Betrages wird über das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ an über 1800 Projekte weltweit verteilt. Pastoralreferent Tobias Busche freut sich über die große Summe: „Es ist immer wieder beeindruckend, wie hoch die Bereitschaft ist, Kindern in Not zu helfen. Ich freue mich sehr über das Ergebnis und vor allem darüber, dass so viele Kinder bei der Kälte als Sternsinger unterwegs waren und Eltern bereit waren, die Gruppen zu begleiten.“

Zum Dank sind die Sternsinger aus Reckenfeld eingeladen am 9. März in die Spielhalle „Nimmerland“ zu fahren. Die Sternsinger aus den übrigen Gemeindeteilen treffen sich am 16. März ab 14 Uhr im Haus Liudger zum Dankenachmittag.