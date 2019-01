Und wer möchte, kann sich außerdem auf Reise mit der Ferienkiste begeben. In drei Sommerferienwochen finden Abenteuer-Camps in Soltau statt, bei denen das Ferienkisten-Team mit Kindern ab neun Jahren seine Zelte in Soltau aufschlägt. Die Anmeldungen dafür und für die Wochenprojekte sind ab dem 15. Januar möglich.

Der Auftakt zum beliebten Ferienprogramm erfolgt am 15. März. Dann machen die Ferienkistenkinder und das Team der Abenteuerkiste den Kinderbauernhof Wigger unsicher. Dort, wo die Ferienkiste sowohl in den Oster- als auch in den Sommerferien ihr Hauptquartier aufschlägt, erwartet die Mädchen und Jungen eine spannende Ferienzeit, mit jeder Menge Spiel und Sport, Kreativangeboten sowie Musik und Theater. Die Ferienkiste ist ein Ganztagesangebot. Das bedeutet, die Kinder melden sich für jeweils eine Ferienwoche an. Das Programm findet täglich in der Zeit von 9 bis 16 Uhr statt. Bei Bedarf ist auch bereits eine Betreuung ab 7.30 Uhr möglich.

Aufgrund der steigenden Nachfrage stehen in diesem Jahr mehr Plätze zur Verfügung. Insgesamt können an den Ferienprogrammen der Abenteuerkiste 1200 Kinder teilnehmen. Das sind 120 Plätze als im Vorjahr.

Die Online-Anmeldung zur Ferienkiste ist ab dem 15. Januar frei geschaltet. Unter greven.net/ferienkiste ist eine Anmeldung für jede der zehn Ferienwochen sowie die drei Abenteuer-Camps möglich. Persönliche Anmeldungen werden im Büro der Abenteuerkiste im Kulturzentrum GBS angenommen (mittwochs ab 15.30 Uhr, ✆ 0 25 71/92 08 30).