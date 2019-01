Gimbte -

„Wir sind Gimbte e.V.“ – so lautet der Name des neuen Gimbter Bürgervereins, welcher am Sonntagabend im Dorf gegründet wurde. Mit diesem Verein soll es nun für die Gimbter einfacher sein, sich neben Sport, Kirche und Politik zu engagieren, und Projekte für das Dorf ins Leben zu rufen.