Viele Kolpingmitglieder und Gäste trafen sich, um neue Spiele auszuprobieren oder in geselliger Runde alt bekannte Spiele in Angriff zu nehmen.

Doppelkopf und „Elfer raus!“ waren sehr gefragt. Rummikub wurde immer wieder in neuer Runde gestartet. Aber auch der Jenga-Turm wurde immer wieder neu aufgebaut; bis einer der Mitspieler durch einen unvorsichtigen Zug den Turm mit lautem Getöse zum Einstürzen brachte.

In der Zwischenzeit wurde in einer allgemeinen Spielunterbrechung zur Stärkung Pizza gereicht, welche sich jeder Teilnehmer nach seinem eigenen Geschmack vorher ausgesucht hatte.

Am Ende des Abends konnte festgestellt werden, dass es wieder eine schöne und gesellige Runde war, in der Spaß und Freude am Spiel zur Tagesordnung gehörte.