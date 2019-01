Reichlich Turbulenzen in der „Pension Harms“

So auch in „Pension Harms“ von Günther Müller. Dieser plattdeutschen Komödie nahm sich nun die Grevener Landjugend an.

Der Wirt Jan Harms (Tobias Wichmar) betreibt irgendwo an der deutschen Küste eine Kneipe. Die Wirtschaft hat bessere Zeiten gesehen, er sei nicht mehr der Jüngste, wie Ehefrau Trina (Jule Rottmann) feststellt, und Tochter Lore (Vivien Stegemann) will nicht übernehmen. Das Ehepaar entschließt sich also, eine Anzeige aufzugeben und nach einem Käufer zu suchen. So weit, so gut.

Doch dieser Plan passt den Stammgästen Henning, Ubbo und Fietje, dargestellt von Christian Wauligmann, Lukas Bisping und Justin Höppener, so gar nicht in den Kram: „Wo sollen wir denn dann hin?“ Ehepaar Harms machte die Rechnung auch ohne Oma Harms (Sarah Höppener), die launisch und zänkisch an allem etwas zu meckern hat: Verkaufen komme überhaupt nicht in Frage, sie habe hart dafür gearbeitet!

Auf die Anzeige meldet sich eine Frau aus Düsseldorf, die auch gleich mit ihrem Sohn anreist. Mutter (Jana Schafmeister) und Sohn Adalbert – oder Berti?! – (Bernd Horstmann) haben immer etwas auszusetzen. Beide geben sich reichlich spießig und erfüllen jedes Klischee des Schnösels aus der Großstadt.

Natürlich fehlt die Liebe nicht. Tochter Lore hat im Verlauf des Stücks gleich zwei Verehrer, und auch das Ehepaar Harms kann seine Beziehung in Schwung bringen.

Aufgedreht, überspitzt, reichlich schräg und herrlich komisch brachte die Landjugend das Stück auf die Bühne vom Alten Gasthaus Lanvers. Alle Plätze waren belegt, und das Publikum lachte Tränen. Besonders dann, wenn Oma mal wieder ihre Weisheiten und Ansichten heraus plärrte, die Seemänner trunken ihr Lied sangen oder Adalbert ganz dramatisch auf seine Angebetete wartete.

„Es ist schön mal wieder Plattdeutsch zu hören“, meinen die Zuschauer. Und das genießt auch die Landjugend. Die Darsteller betonen, wie schön und wichtig es sei, eine solche Sprache nicht aussterben zu lassen. Das weiß auch Wirtin Trina, denn Platt „ist eine Sprache die von Herzen kommt!“ Viele Gäste konnten sogar noch etwas lernen: das plattdeutsche Wort für „Staubsauger“ sorgte für Gemurmel und viel Gelächter. Vom „Huulbessen“ hatten bisher nur die wenigsten gehört.

Am Ende spitzen sich die Ereignisse in der Pension natürlich noch einmal zu. Vom Cognac zur Pistole ist es nur ein kleiner Schritt, wie der Düsseldorfer Besuch weiß. Da wird Seemannsgarn gesponnen, über das Bermuda-Dreieck gerätselt und gekuppelt, was das Zeug hält. Nach viel Gekeife, etlichen Sprüchen und jeder Menge Pragmatismus gewinnt am Ende natürlich die Liebe.

„Dat ich nich lache!“ – das gilt vielleicht für Oma Harms, aber ganz bestimmt nicht für die vielen begeisterten Zuschauer.

Wer am Ende die Pension kauft, wer mit wem glücklich wird und was die Oma mit „Da muss ick doch gleich mal kiecken, wat die maken!“ meint, der hat noch fünf Mal die Gelegenheit dazu. Die Aufführung am 20. Januar ist ausverkauft, aber für den 18., 19., 25. und 26. Januar (jeweils 19.30 Uhr, Gasthaus Lanvers, Hembergen) sind noch Karten da.