Nach der alles entscheidenden Frage feiert eine gut gelaunte Mädelstruppe einen Junggesellinnenabschied der besonderen Art, denn „Girls, just wanna have fun“. Die karnevalistischen Stimmungsdamen kommen auch gern zu anderen Veranstaltungen, heißt es in einer Pressemitteilung. Anfragen nimmt Katja Meinecke unter ✆ 0160 - 93 86 31 48 oder per Mail unter Katja.Meinecke@t-online.de entgegen. Die Showtanzgruppe kann auch zu Betriebsfesten, Stadtfesten, Geburtstagen, Jubiläen, Hochzeiten oder Schützenfesten gebucht werden.

Und wer in der kommenden Session auch mal selbst als Springmaus auf der Bühne stehen möchte – tanzbegeisterte junge Frauen ab 16 Jahren, die den Showtanz für sich entdecken möchten, können sich für ein Probetraining bei Meinecke melden.