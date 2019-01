Frischer Wind und ein Glücksfall

Reckenfeld -

Fast 40 Jahre hat Michael Bünger die Kinder- und Jugendarbeit in Reckenfeld geprägt. „Er kannte die Familien teilweise in der dritten Generation“, erklärt Jessica Böker seinen Stellenwert. Ende Oktober ist Bünger in den Ruhestand gegangen, und die 34-Jährige hat mit Beginn des Jahres (nach der Elternzeit) die Leitung übernommen. Das neue Team will jetzt frischen Wind reinbringen. „Für uns gibt es einiges zu tun“, so Böker.