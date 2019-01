500 Anmeldungen in zwölf Stunden

Greven -

Seit dem 15. Januar ist die Anmeldung für die diesjährige Ferienkiste möglich. Der Ansturm zum Start war riesengroß: In den ersten zwölf Stunden gingen über das Online-Portal weit über 500 Anmeldungen für die Ganztagesangebote in den Oster-, Sommer- und Herbstferien sowie die Abenteuer-Camps im Sommer ein. Insgesamt stehen in diesem Jahr 1200 Plätze für Kinder im Grundschulter zur Verfügung.