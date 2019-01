Nach ihrer Ausbildung zur Bankkauffrau bei der damaligen Stadtsparkasse Münster qualifizierte sie sich zur Sparkassenfachwirtin weiter und wechselte im Jahr 2008 zur Kreissparkasse Steinfurt.

Dort leitete sie drei Jahre lang die Filiale an der Saerbecker Straße in Greven. 2013 übernahm sie die Leitung der Filiale in Ladbergen und ab 2015 der Filialdirektion Ladbergen.

Seit September 2018 leitet sie ein Team des Beratungs-Centers Greven in der Hauptstelle an der Rathausstraße. Die Jubilarin ist verheiratet und hat eine Tochter. In ihrer Freizeit unternimmt sie gerne Spaziergänge in der Umgebung und macht Fahrradtouren.