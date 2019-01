An Kletter- und Turnstationen konnten sich die jungen Gäste auspowern. Wer zum Beispiel die Wackelbrücke passiert hatte, durfte anschließend vom Kasten auf eine dicke Matte springen. Dabei zeigten die „Großen“ den „Kleinen“ die coolsten Sprünge.

Auch dank der zusätzlichen Angebote wie Kriechtunnel, Schaukelkegel, Rutschfahrzeuge oder Riesenbausteine waren die meisten Kids kaum zu einer Pause zu überreden. Erst der Duft einer frischgebackenen Waffel ließ so manches Kind zur Ruhe kommen, bevor es sich wieder ins Getümmel stürzte.

Mancher Vater nutzte die Chance, dem Nachwuchs auf dem Indoor-Soccer-Court ein paar Tricks mit dem Fußball beizubringen. Und wenn die Kinder mal wieder allein durch die Halle flitzten, wurde bei einem Kaffee mit Freunden und Nachbarn geplaudert.

Das letzte Sporteln in diesem Winter findet am 10. März von 14 bis 17 Uhr in der Mühlenbachhalle statt. Zum Saisonabschluss haben sich die Veranstalter noch ein besonderes Highlight ausgedacht. Auf einer Teppichcurling-Anlage können Eltern und Kinder gegeneinander antreten.