Roger Meads, der Trompeter, der Musiker, der Reckenfelder – den kennt im Ort (fast) jeder. Aber ist Roger Meads auch ein politischer Mensch? „Nein“, sagt er klipp und klar. Natürlich sei er interessiert, auch und gerade was das Bexit-Chaos in seiner britischen Heimat angeht. Aber mehr auch nicht.

Im Gegenteil: Eigentlich, sagt er, sei dazu schon genug gesagt. Und nach seiner Beobachtung ist er damit nicht allein. Im vergangenen Jahr weilte er dreimal auf der britischen Insel, Familienbesuch. Er selbst stammt aus Südengland, er hat aber auch Verwandtschaft in Nordirland und Wales. Bei allen Besuchen habe er das Thema Brexit von sich aus ansprechen müssen. Und die Reaktion? „Roger, get off!“ („Hör auf damit!“) Offenbar sind inzwischen selbst viele Briten des Themas überdrüssig. Und nicht nur das. „Ich habe noch keinen gesprochen, der gesagt hat, der Brexit ist richtig.“ Wo sich diejenigen verstecken, die beim Referendum seinerzeit für den Ausstieg aus der EU stimmten, ist angesichts dieses Stimmungsbildes allerdings rätselhaft.

Roger Meads, der seit 1980 in Deutschland lebt, ist überzeugt: „Der Brexit ist der falsche Weg. Europa ist vor allem für die jungen Leute wichtig.“ Außerhalb von Great Britain studieren oder arbeiten – das werde durch den Ausstieg aus der EU deutlich erschwert.

Für sich selbst rechnet Meads erstmals mit keinen Schwierigkeiten. „Mein Ziel ist es, in Deutschland zu bleiben.“ Dass er etwas anderes zu befürchten hat – für ihn (noch) kein Thema. Auch wenn er immer mal wieder danach gefragt wird. Was seinen Aufenthaltsstatus angeht, dürfte hilfreich sein, dass er mit einer Deutschen (Manuela, geb. Kreimer) verheiratet ist.

In Deutschland, in Reckenfeld hat er sich etwas aufgebaut, dass er nicht missen möchte. Er hat Familie, ein Haus, Freunde, ist in der hiesigen Musik-Szene gut vernetzt. Zurück nach England – für ihn schwer vorstellbar. Was nicht heißt, dass der glühende Arsenal-Fan (Meads stand früher selbst im Tor) seine Heimat nicht schätzt. Ganz im Gegenteil. „Ich bin stolz auf mein Land und habe Respekt vor anderen Ländern.“ Besonders natürlich vor Deutschland – jenes Land, das ihm zur zweiten Heimat wurde. Als Militärangehöriger kam er einst hierher, schlug sich zeitweise als Gärtner durch und schaffte es schließlich, sich als Berufsmusiker zu etablieren. „Ich will Musik machen, um Menschen Freude zu bereiten und sie abzulenken von ihren Sorgen“, sagt er.

Deutschland, das sei auch deshalb ein Land, in dem man gut leben könne, weil man hier eine gewisse Offenheit erlebe. „Ich bin ein großer Fan von Deutschland. Die Deutschen sind fair und geben jedem eine Chance.“ Erstmal seien sie – speziell in Westfalen – zwar vorsichtig, aber wenn man sich vernünftig verhalte, werde man dann doch recht schnell akzeptiert und erlebe das Vertrauen seiner Mitmenschen. An den Engländern wiederum schätzte er deren Geradlinigkeit. Im persönlichen Miteinander werde Wert auf Aufrichtigkeit gelegt. Etwas, das auch Roger Meads wichtig ist.