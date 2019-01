Erst strukturieren – und jetzt ausbilden

Rund viereinhalb Jahre gibt es das Werk im Airportpark schon. Aber jetzt erst wird zum ersten Mal ausgebildet? Werksleiter Uwe Kihm trägt dafür gute Gründe vor. „Wir haben hier ein Werk aus dem Nichts aufgebaut, das lief teilweise chaotisch ab“, sagte er während eines Pressegespräches. Da hätte es wenig Sinn gemacht, Auszubildende einzustellen. „Aber jetzt hat sich Greven gut entwickelt, der Betrieb läuft strukturiert, alle Mitarbeiter sind gut eingearbeitet.“ Und deshalb möchte das Unternehmen – auch im Eigeninteresse – jungen Menschen in der Region eine Ausbildung geben. „Der akute Fachkräftemangel verschont auch uns nicht“, sagte Kihm. Kerstin Terwart und Florian Qoraj heißen die ersten Azubis.

„Wer sich als Ausbildungsbetrieb profiliert, hält im Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte gute Karten in den Händen“, sagte Klaus Weßendorf, stellvertretender Vorsitzender im IHK Regionalausschuss. Schumacher Packaging sei einer von 40 bis 60 Unternehmen im Jahr, die erstmals ausbilden. „Leider sind es oft genau so viele Betriebe, die dann nicht mehr ausbilden.“ Deshalb hoff er, dass das Beispiel von Schumacher Packaging noch mehr Betriebe im Kreis Steinfurt motiviere, sich an die Ausbildung junger Menschen heranzutrauen.

Doch nicht nur das Thema Ausbildung war eines. Kihn berichtete von der rasanten Entwicklung des Betriebes im Airportpark. „Wir sind hier vor Ort sehr innovativ, deswegen hat sich der Betrieb viel schneller als eigentlich angedacht entwickelt“, verdeutlichte er. Neuestes Beispiel: Eine Digital-Druck-Maschine, mit der auch Wellpappe bedruckt werden kann. „Diese sechs Millionen Euro teure Maschine wird im Juni aufgebaut und wird dann 10 000 Bogen pro Stunde bedrucken können.“ Eine Maschine, die es in dieser Form und Leistungsfähigkeit noch nicht gab und deren Entwicklung dreieinhalb Jahre gedauert habe.

Und nicht zuletzt wegen dieser Maschine muss eine Zwischendecke eingezogen werden, an anderen Stellen wird weiter ausgebaut. Im Dezember hat das Unternehmen ein weiteres 30 000 Quadratmeter großes Grundstück gekauft. Verträge für die nächsten 40 000 Quadratmeter liegen vor. „Bis zum Endausbau sind wir abgesichert“, sagte Kihm.

Wann dieser Endausbau in Angriff genommen werde, hänge natürlich auch von der Marktentwicklung ab. „Wenn der Internethandel weiter zulegt, haben wir gute Aussichten.“

Ein weiterer Faktor, der seinen Optimismus stütze, sei die Tatsache, dass Wellpappe im Gegensatz zu Plastikverpackungen ein umweltfreundliches Produkt sei. „Die Pappe ist zwar ein Einwegprodukt, sie landet aber zu fast 100 Prozent im Altpapier und kann dann mit einem Anteil von 20 Prozent Frischfasern aus Bäumen unendlich recycelt werden“, verdeutlichte Kihm.

Ein Thema, mit dem sich künftige Schumacher-Azubis sicherlich auch beschäftigen werden.