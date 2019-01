Reckenfeld wächst und hat noch Potenzial

Greven wächst – und Reckenfeld trägt erheblich dazu bei. Im Jahr 2018 lag das Bevölkerungswachstum in Reckenfeld (+1,8 Prozent) über dem Niveau der Gesamtstadt (1,3 Prozent).

Die Aufwärtsbewegung beschert dem Ortsteil einen neuen Einwohnerrekord: Ende des vergangenen Jahres lebten in Reckenfeld 8587 Menschen, 152 mehr als ein Jahr zuvor. Der Aufwärtstrend der vergangenen Jahre ist bemerkenswert, weil sich die Bevölkerungszahl rund zehn Jahre lang (etwa 2003 bis 2013) kaum verändert hatte, sie pendelte seinerzeit um die 8000er Marke.

Dann kamen Grundstücke in den Baugebieten neben dem Lidl (Main-/Neckarstraße) und Heinrich-Wildemann-Straße auf den Markt und die Bevölkerungszahl schoss nach oben. Die Kapazitäten in den genannten Baugebieten sind inzwischen jedoch erschöpft. Zuletzt fand Neubau nur noch als Lückenbebauung und Verdichtung (Bauen in zweiter Reihe) statt. Zudem sind einige Mehrfamilienhäuser neu entstanden.

Dass die Bevölkerung zuletzt so stark angewachsen ist zeugt auch von einer Attraktivität des Wohnstandortes Reckenfeld. Zudem dürfte natürlich auch eine Rolle spielen, dass Bauen und Mieten günstiger ist als in Grevens Kernstadt.

Der Aufwärtstrend zeigt auch, dass Reckenfeld noch Potenzial hat, weiter zu wachsen. Denn genau das ist vorgesehen: Die Reckenfelder Ortsmitte soll wie berichtet überplant werde. Wo jetzt noch die Schulgebäude und die Sportplätze sind, sollen schon bald Wohnhäuser entstehen. Auf dem Areal sollen rund 150 bis 180 neue Wohneinheiten für unterschiedlichste Bevölkerungsgruppen geschaffen werden – also rechnerisch Platz für rund 500 bis 600 Neu-Reckenfelder.

Weil derzeit noch nicht absehbar ist, wann dieser Wohnraum zur Verfügung steht, hatte die CDU Reckenfeld im Jahr 2017 angeregt, ein kleines Baugebiet an der Steinfurter Straße auszuweisen. Zwischen Eli-Marcus-Weg und Wiesenstraße sollte, so der Vorschlag, Wohnbebauung entstehen, die die Blöcke A und B verbindet. „Eine ausschließliche Verdichtung der bereits vorhandenen Baugebiete erscheint nicht mehr ausreichend“, hieß es seinerzeit im Antrag, der aber derzeit ruht, weil sich im Bezirksausschuss keine Mehrheit fand. Der Tenor: Die Ortsmitte geht vor, dann sieht man weiter.

Auch um den Aldi-Neubau, der in der Ortsmitte entsteht, hatte es angesichts eines angespannten Wohnungsmarktes Diskussionen gegeben. Aldi will eingeschossig bauen, Stadt und Politik hätten eine mehrgeschossige Bebauung (mit Wohnungen über dem Markt) favorisiert – letztlich ohne Erfolg, weil Aldi sich weigerte.

Dass weiterer Bedarf für Wohnraum (auch und vor allem bezahlbaren) besteht, steht eigentlich für alle außer Frage. Unter anderem, weil Fiege in großem Stil erweitert und hunderte neue Arbeitsplätze am Standort Reckenfeld schaffen will.