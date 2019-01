Reife kann Entscheidungen erleichtern

Was machen Sie im Berufsorientierungsteam?

Faber : Unsere Aufgabe ist es den Übergang von der Schule in die Berufs- und Studienwelt vorzubereiten. Wir organisieren, betreuen und evaluieren unter anderem Praktika in der neunten und elften Klasse. Außerdem organisieren wir für die Q1-Schüler einen Projekttag, an dem wir mit lokalen, aber auch überregionalen Partnern diverse Workshops anbieten. Seit 2016 greift zudem das Landesprogramm KAoA am Augustinianum. Darin wird unter anderem das Potenzial der Achtklässler auf den Prüfstand gestellt. Schließlich arbeiten wir eng mit der Arbeitsagentur in Rheine zusammen, die einmal im Monat eine Sprechstunde für Schülerinnen und Schüler bei uns im Hause anbietet.

Was ist das, KAoA?

Faber: KAoA steht für „Kein Abschluss ohne Anschluss“ und ist ein Landesprogramm von NRW, das für alle weiterführenden Schulen greift. Wir haben 2016 in der damaligen Jahrgangsstufe 8 damit begonnen. Ausgangspunkt sind Potenzialanalysen, anlässlich derer die Schüler nach Osnabrück zu einem Bildungsträger fahren. Dort bekommen sie unter Beobachtung bestimmte Aufgaben, um herauszufinden, was ihnen liegt und wie sie sich in der Gruppe verhalten. Danach gibt es ein Rückmeldegespräch, bei dem sie ein individuelles kurzes Feedback erhalten. Nach der Auswertung gibt es die so genannte „Berufswelterkundung“, bei der die Schüler in selbst gewählte Berufsfelder gehen und für einen Ta g in diese hineinschnuppern. Diese ist vergleichbar mit dem Format des „Boys and Girls Day “. KAoA setzt sich bis in die Oberstufe in Gestalt von verschiedenen Modulen fort, wobei wir viele Pflichtbausteine bereits mit unserem bisherigen Programm abgedeckt hatten.

Zu KAoA bleibt zu ergänzen, dass wir die achte Klasse als Beginn für sehr früh erachten: Als 14-Jähriger schmiedet man für gewöhnlich noch keine Berufspläne, da hat man normalerweise andere Dinge im Kopf.

Wann ist das BO-Büro geöffnet?

Faber: Wir können es nicht leisten, dass das Büro rund um die Uhr geöffnet ist. Wir haben „Beratungspausen“ und diese decken jeden Wochentag mindestens einmal ab. Jedes unserer Teammitglieder hat zwei Pausen in der Woche. Und wir sind dienstags anlässlich unserer Teamsitzung immer für eine Stunde alle gemeinsam vor Ort. Da sind wir frei vom sonstigen Unterricht und sitzen zu dritt für inhaltliche Arbeit zusammen. Zusätzlich haben wir einen Briefkasten vor der Tür, in den die Schüler ihre Anliegen einwerfen können. Die genauen Öffnungszeiten sowie die Sprechstundenangebote der Arbeitsagentur hängen an der Tür aus.

Welche Schüler kommen zu Ihnen?

Faber: Die Dringlichkeit, langsam etwas konkreter in Sachen Berufsfindung zu werden, setzt meistens erst in der Oberstufe ein, ca. ab der Q1, wenn das Abi in Sichtweite gerät. Es gibt aber auch Schüler, die sich schon sehr früh melden und sich beispielsweise für Praktika im Ausland interessieren. Dann gibt es natürlich auch diejenigen, denen wir hinterherlaufen müssen und die machen dann häufig Praktika, die vergleichsweise unfruchtbar verlaufen können.

Kennen Sie sich mit jedem Berufsfeld aus? Auch unabhängig von typischen Abi-Berufen?

Faber: Das ist eine berechtigte Frage. Wir sind als Lehrer in der Regel einen eher akademischen Weg gegangen, hatte überwiegend mit Schulen und Universitäten zu tun – das stimmt schon. Aber wir im BO-Team lesen uns ein, außerdem pflegen wir unsere regionalen Partnerschaften: Abgesehen von der Arbeitsagentur sind das die Stadt Greven und die Firma Fiege, Volksbank und Sparkasse auf dem Finanzsektor, dazu der FMO sowie Jüke, ein Unternehmen für Systemtechnik mit Sitz in Altenberge – die uns allesamt beratend und bei Veranstaltungen unterstützen. Auf Ihre Frage zurückkommend: ich fühle mich in der Handwerksszene beispielsweise nicht qualifiziert genug, um einen Schüler da inhaltlich fundiert genug zu beraten. Solche Kandidaten würde ich immer weiterleiten an die Arbeitsagentur oder direkt an die Handwerkskammer.

Sind Sie also Vermittler?

Faber: Ja, wir vermitteln zwar keine Stellen, aber hier und da kriegen wir auch Infos, wo ein FSJ ausgeschrieben ist oder wo Azubis gesucht werden. Der Bedarf bei Schülern in Richtung Ausbildungsberufe, der ist da.

Nur nach dem Abi oder auch Jobs neben der Schule?

Faber: Nein, das machen wir nicht. Wir kümmern uns nur um Arbeitserfahrungen im Rahmen unserer offiziellen zwei mal zwei Praktikumswochen. Hier und bei den Berufsfelderkundungstagen ist der Unterstützungsbedarf offensichtlich. Doch wir sehen uns nicht zuständig dafür, unseren Schülern zu helfen ihr Freizeitleben finanziell zu pimpen.

Wie setzt sich das BO-Team zusammen?

Faber: Wir sind ein dreiköpfiges Team aus einer Lehrerin und zwei Lehrern. Regelmäßig unterstützen uns wechselnde ReferendarInnen (oft aus dem sozialwissenschaftlichen Bereich), um mitzuwirken, weil die Aufgaben gewachsen sind und die Berufsorientierung ein spannendes Betätigungsfeld für uns ist.

Gibt es „hoffnungslose Fälle“?

Faber: Nein, hoffnungslose Fälle haben wir nicht. Wir haben gerade in der neunten oder in der elften Stufe Einzelne, bei denen man sich wundert, dass sie die Praktikumssuche mit Gleichmut aussitzen, um dann etwa in einem Supermarkt Dosen zu stapeln. Fälle, bei denen ein Praktikum abgebrochen wird oder es Konflikte gibt, haben wir so gut wie nie. Selbst wenn Jugendliche manchmal den Anschein erwecken, unmotiviert, planlos und kenntnisfrei zu sein, ist das doch immer nur eine Momentaufnahme. Und es wäre reichlich unfair, von einem hoffnungslosen Fall zu sprechen und demjenigen keine weiteren Entwicklungsschritte zuzugestehen.

Hat sich mit dem G9/G8-Wechsel etwas geändert?

Faber: Es ist schon ein Unterschied, ob man jetzt mit 16/17 oder mit 18/19 ins Abi geht. Und ich finde, das nun wieder eingeführte Jahr mehr ist sinnvoll für die Entwicklung unserer Schülerinnen und Schüler. Ein bestimmtes Maß an Reife kann Entscheidungen erleichtern. Viele haben nach ihrem G8-Abitur ein Jahr überbrückt, waren reisen oder haben ein FSJ gemacht. Aber die Vorstellung, dass man die Schüler früher dem Erwerbsleben zuführt, hat sich nicht bestätigt. Meine, unsere Hoffnung ist, künftig mit G9 nicht nur mehr Zeit für Unterricht sondern eben auch für eine durchdachte Berufsfindung zu haben.