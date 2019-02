Die Organisatoren, ein sechsköpfiges Team mit jeweils drei Personen aus jedem Verein, trifft sich seit gut einem Jahr. Es wurde viel recherchiert und Tanzgarden, Büttenredner und musikalische Künstler angefragt. Kölsch wurde geordert und es wurde viel über die Dekoration diskutiert. Aber letztendlich waren sich beide Vereine einig: „Wir machen diese Sitzung und versuchen ein Stückchen Kölner Karneval nach Greven zu holen.“

Die Organisatoren freuen sich sehr darüber, dass die „KölscheCoverBand“ aus Everswinkel einem Engagement für die Sitzung zugestimmt hat. Diese treten in 2019 zum ersten Mal in Greven auf und unterhalten das Publikum mit „echter Kölner Karnevalsmusik“. Ein weiteres Highlight wird Büttenrednerin Maike Neugebauer, Büttenrednerin der neuen Generation, die zwar erst am Anfang steht, dabei aber pure Spielfreude mit Selbstironie paart. Sie hat nicht nur eine scharfe Zunge, sondern auch ein großes Herz.

Im Anschluss an das Sitzungsprogramm geht es mit der Aftershowparty und DJ Thomas mit Karnevalsmusik weiter. Das Programm beginnt um 19.11 Uhr. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Die Plätze im Ballenlager sind limitiert und es gilt die freie Platzwahl.

Es sind noch Restkarten vorhanden. Diese können bei der Fa. Wischnewski Gase (Zum Wasserwerk 3) für 15 Euro erworben werden.