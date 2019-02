Während der Bauphase gilt eine veränderte Gottesdienstordnung in der Pfarrgemeinde St. Martinus mit angepassten Uhrzeiten: Die Vorabendmesse am Samstag findet nicht wie bisher gewohnt um 17 Uhr (Josef) oder 18 Uhr (Martinus) statt, sondern um 17.30 Uhr in der Martinuskirche. Am Sonntagmorgen findet die Morgenmesse bereits um 8 Uhr in der Marienkirche (nicht 8.30 Uhr) statt, die Eucharistiefeier in Franziskus, Reckenfeld, findet um 9.30 Uhr statt (nicht 10 Uhr) und das Hochamt in der Martinuskirche wird 30 Minuten vorverlegt auf 10 Uhr.

Wechselnd finden um 11 Uhr Gottesdienste statt. Am ersten Sonntag im Monat in der Wendelinkirche, am zweiten Sonntag in der Marienkirche (als Familiengottesdienst) und am vierten Sonntag im Monat in der Schutzengelkirche in Schmedehausen.

Zusätzlich findet jeweils am dritten Sonntag im Monat um 18 Uhr der Jugendgottesdienst in der Jugendkirche Marys statt.

Die Veränderungen und Anpassungen der Uhrzeiten und Orte war zusätzlich nötig geworden, aufgrund der veränderten Personalsituation im Pastoralteam. Einige Priester stehen altersbedingt nicht mehr zur Verfügung, oder die Kaplanszeit ist zeitlich befristet. So wurde darauf geachtet, dass notfalls auch ein bis zwei Priester diese Gottesdienste zeitlich nacheinander feiern könnten.

Mit der Einweihung der neuen Josefkirche, geplant für Sommer 2020, werden einige Gottesdienstformate an die Josefkirche wechseln und eine erneuerte Gottesdienstordnung beginnt.