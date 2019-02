Greven -

Wohnungen? Die bringt man in Greven mit Kusshand an den Mann oder die Frau. Je näher am Stadtzentrum um so besser. Mit Ladenlokalen sieht es da schon anders aus. Da stehen in der Grevener Innenstadt einige leer. Damit ist jetzt beim Schlüterbau am Ende der Alten Münsterstraße Schluss. Dort zieht demnächst ein Gastronomie-Betrieb ein.