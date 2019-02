Acht Versuche für eine Green Card

Was haben Sie in Greven getan, und was studiert?

Schmidt : Ich bin in Greven aufgewachsen und zur Schule gegangen. Ich war einige Jahre Chefredakteurin der Schülerzeitung am Gymnasium und habe neben der Schule und dem Studium zehn Jahre lang für die Grevener Zeitung als freie Mitarbeiterin journalistisch gearbeitet.

Was haben Sie studiert?

Schmidt: Ich habe in Münster Englisch und Sozialwissenschaften auf Lehramt studiert, mit Auslandsaufenthalten in Nottingham und Madrid. 2008 hat es mich das erste Mal zum Praktikum nach Washington, DC, verschlagen. Im Anschluss habe ich einen MBA an der Hamburg Media School gemacht, mit Auslandsaufenthalten in London und San Francisco.

Wo leben Sie jetzt?

Schmidt: Ich habe beim achten Versuch meine Green Card in der Lotterie gewonnen und lebe seit vier Jahren in San Francisco.

Und Sie arbeiten im Silicon Valley?

Schmidt: Ich war eine der ersten Mitarbeiterinnen des Online-Marktplatzes Airbnb. Mit der Green Card wechselte ich 2015 zum Hauptsitz nach San Francisco und baute Airbnbs neuestes Standbein „Entdeckungen“ auf. Nach einem Sabbatical entschloss ich mich zur Selbstständigkeit. Seit einem Jahr bin ich beratend für den German Accelerator und mehrere Startups tätig und bastele an meinen eigenen Unternehmen, Piña Colada.

Sie schreiben in einer Zeitungskolumne, dass Sie Single-Treffen organisieren. Was machen Sie da?

Schmidt: Mein Unternehmen Piña Colada organisiert Gruppen-Dinner-Dates in San Franciscos besten Restaurants und bietet Singles so eine Alternative zu Dating-Apps.

Und außerdem haben Sie einen Gründer-Podcast gegründet?

Schmidt: Im Gründerpodcast „ Kristina , Kati, Kalifornia“ schaue ich gemeinsam mit Kristina Traeger hinter die Kulissen des Mythos Silicon Valley. Unser Podcast wurde vom Auswärtigen Amt, dem Goethe Institut und dem Bundesverband der Deutschen Industrie im Rahmen der Initiative „Deutschlandjahr 2018/2019 – Wunderbar together” ausgezeichnet. Wir tauschen uns über aktuelle Trends aus und berichten, wie wir in der San Francisco Bay Area leben und gründen. In den bisherigen Folgen thematisieren wir die Unterschiede zwischen der deutschen Gründerszene und dem Silicon Valley, neue Mobility-Trends, Women in Tech, Burning Man, Dating in den USA und in Deutschland und unterschiedliche Visa für Einwanderer. Wir interviewen außerdem regelmäßig interessante Gründer und Persönlichkeiten aus der deutschen Gründerszene im Silicon Valley. Der Podcast erscheint alle zwei Wochen auf SoundCloud, Spotify und iTunes.

Wie lebt man denn im Moment in Amerika?

Schmidt: San Francisco hat sich in den letzten Jahren zu einer der teuersten Städte der Welt entwickelt. Das spürt man täglich bei den Lebenshaltungskosten – vor allem der Miete. Wer einen Job in der Tech-Industrie ergattert hat, muss sich darüber nicht sorgen, die Kehrseite sind allerdings eine stark ausgeprägte Obdachlosigkeit in den Straßen von San Francisco und dass es sich die Mittelklasse, zum Beispiel Lehrer oder Angestellte im öffentlichen Dienst, nicht mehr leisten kann, in der Stadt zu leben. Sie müssen oft einen mehr als zweistündigen Anfahrtsweg zur Arbeit in Kauf nehmen. Der Preis hat seine Berechtigung: Kalifornien bietet mit dem Wetter, der Küste und den Bergen einfach eine außergewöhnliche Lebensqualität.

Spielt Trump bei Ihnen eine Rolle?

Schmidt: Ich bin kein Fan von Präsident Trump und habe mich sehr geärgert, dass ich damals noch nicht selbst zur Wahl gehen konnte. Ich verfolge die Nachrichten täglich und glaube nicht, dass er seine zweite Amtszeit durchstehen wird. Ich beteilige mich außerdem aktiv an der Frauenbewegung und leite das Standbein von Changemaker Chats in San Francisco. Wir organisieren alle zwei Monate Netzwerkveranstaltungen für Frauen, die am Anfang ihrer Karriere stehen.

Haben Sie vor, in den USA zu bleiben und wie sind dafür die Aussichten?

Schmidt: Ich habe vor, weiterhin in San Francisco zu leben. Mein Freund ist Spanier und Amerikaner und ist in Kalifornien als Anwalt zugelassen. Als Unternehmerin bin ich hier auch weiterhin genau an der richtigen Stelle.

Was vermissen Sie an Greven und Deutschland?

Schmidt: Ich vermisse meine Familie und Freunde aus der Heimat, eine ausgewogenere Berichterstattung in den Medien, die Nähe zu anderen europäischen Ländern und Currywurst.

Was finden Sie in Amerika besser?

Schmidt: Mir gefällt vor allem der Gründergeist im Silicon Valley. Die meisten erfolgreichen Gründer hier sind recht zugänglich und geben einem gern Feedback zur eigenen Idee oder investieren sogar. Die meisten Menschen sind extrem gut gebildet und haben den Ansporn, die Welt zu verändern. Das finde ich inspirierend.