Sie fahren am Montag nach Straßburg, fünf Tage volles Programm. Es ist das zweite Projekt der Geschichts-AG „ClioGo“. Bei der Premiere im vergangenen Jahr reisten Schüler nach Berlin, in diesem Jahr fiel die Wahl auf Straßburg, das Projekt trägt daher den Namen „ClioGo 2 – Wir fahren nach Europa.“ Künftig soll es einen jährlichen Wechsel von deutschen und internationalen Zielen geben – immer dem Anspruch folgend, sich an bedeutsamen Orten mit geschichtlichen und politischen Themen auseinanderzusetzen. Im Sinne Anne Franks sollen dabei vor allem Völkerverständigung, Demokratie und Menschenrechte im Mittelpunkt stehen.

Warum nun Straßburg? „Es finden dieses Jahr Europawahlen statt“, sagt Hennemann . Ergo werden sich die Schüler in der Europa-Stadt intensiv mit der EU und ihren Einrichtungen auseinandersetzen, mit der Geschichte, aber auch mit der deutsch-französischen Freundschaft.

Neben der Vor- und Nachbereitung der Fahrt umfasst das Projekt auch einen Europaabend im Mai, wie Lehrerin Martina Leduc erläutert. Dieser werde im wesentlichen von den Fahrtteilnehmern gestaltet. Unter anderem sind Filme zu sehen, die die Schüler in Straßburg erstellen. „Es ist ausdrücklich erwünscht, dass Ihr Eure Smartphones mitnehmt“, sagt Hennemann schmunzelnd.

Nicht nur deshalb sind die Schüler vom Projekt überzeugt. Es sei eine „tolle Gelegenheit“, sagt eine AFR-Schülerin, die EU mal hautnah zu erleben und nicht nur aus der Tageschau oder aus Büchern. „Persönliche Erfahrungen sind etwas ganz anderes. So eine Chance hat man wohl nur einmal.“ Ein Mitschüler nimmt teil, um „den eigenen Horizont zu erweitern“. Zudem sei es „eine Chance, sich für die Schule zu engagieren“, schließlich solle „ClioGo“ eine Art Aushängeschild werden. Ein anderer Schüler hat sich von den positiven Berichten der Berlin-Fahrer ermutigen lassen. Unter anderem will sich die Gruppe mit den Ergebnissen der Fahrt auch am Landeswettbewerb der Bezirksregierung zur Europawoche beteiligen.

Mit Spannung erwartet der kommissarische Schulleiter Rainer Sandkötter den Europaabend am 9. Mai. „Bei der Präsentation werden Schüler zu Moderatoren.“ Über die Fahrterlebnisse und persönliche Eindrücke zu sprechen, erfordere gute Vorbereitung und freies Sprechen vor einer größeren Gruppe. Auch deshalb könnten die Schüler von der Fahrt nur profitieren.

Am Themenabend werden nicht nur Eltern erwartet, sondern viele andere an Europa Interessierte. Neben den Filmen und Gesprächen gibt es auch ein europäisches Büfett. Und: „Wir machen keine Wahlwerbung, aber wir werben für die Wahl“, sagt Hennemann.