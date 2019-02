Der Kinderkarneval der Kolpingjugend steigt am Samstag, 23. Februar, um 18.11 Uhr (Ende gegen 21 Uhr) in der Bürgerscheune. Alle Kinder ab dem zweiten Schuljahr sind zu dieser Veranstaltung herzlich eingeladen. Für einen Kostenbeitrag von drei Euro gibt es ein abwechslungsreiches Programm und Verpflegung. Um eine bessere Planung zu ermöglichen, bitten die Jugendleiter um den frühzeitigen Erwerb der Karten. Dazu findet am heutigen Samstag, 2. Februar, von 9.30 bis 11 Uhr ein Kartenvorverkauf im Mehrgenerationenhaus (MGH) statt.