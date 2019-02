„Gottes Segen“ gibt es am Sonntag, 3. Februar, im Kinderwortgottesdienst der St.-Georg-Pfarrgemeinde. Er beginnt um 10 Uhr im Pfarrheim (obere Etage) und richtet sich an Familien mit Kindern bis etwa zum Erstkommunionalter. Im Mittelpunkt steht die Bibelgeschichte „Jesus segnet die Kinder“. Sie wird mit Bibelerzählfiguren (Egli) zum Leben erweckt. Eine Botschaft des Kinderwortgottesdiensts: Segen kommt nicht nur von Gott, Segen heißt auch, einander Gutes sagen und wünschen. Im Anschluss an den etwa 20-minütigen Wortgottesdienst besteht die Möglichkeit, zur Eucharistiefeier in die „große Kirche“ zu wechseln.