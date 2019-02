Franz-Josef Holthaus hat wahr gemacht, was er vor vier Jahren bereits angekündigt hatte. Er gab den Vorsitz nach über 30 Jahren ab (wir berichteten im Samstag-Interview). Seinem Nachfolger und den Sängern gab er mit auf den Weg: „Bleibt bei der Stange, wir haben einen tollen Chorleiter. Haltet dem Chor die Treue zur Pflege des Gesangs und zum Wohle Reckenfelds. Ich bedanke mich bei Ehrenmitgliedern, Freunden, Förderern, dem Vorstand und allen Sängern für die Unterstützung in all den Jahren.“

Die erste Amtshandlung des neuen Vorsitzenden, zu dessen Stellvertreter Christoph Jeiler ernannt wurde, war, dem scheidenden Holthaus zu danken. „Wir haben bei der vergangenen Vorstandssitzung bei Dir zu Hause am Kamin, wo wir viele Sitzungen abhielten, ein Erinnerungsfoto gemacht. Es waren schöne und produktive Stunden, die wir da verbracht haben.“ Foto und ein geistiges Getränk als symbolischen Dank, der vom lang anhaltenden, stehenden Applaus der Sänger begleitet wurde. Georg Knorr überraschte Holthaus mit einem selbst gebauten Stehtisch.

Reichhardt führte als neuer Vorsitzender redegewandt und humorvoll durch die weiteren Wahlen und Punkte des Abends.

Neu im Vorstand ist Jens Classe als zweiter Geschäftsführer, Ferdi Mehl bleibt als Erster ebenso im Amt wie Andre Rosin als erster Kassierer und Jochen Maslanka als zweiter Kassierer. Im erweiterten Vorstand finden sich noch Notenwarte und Kassenprüfer, die zum Teil auch wiedergewählt wurden.

Chorleiter Michael Niepel zeigte sich mit seinen Männern und ihren Leistungen zufrieden. Was er sich wünsche seien „noch ein paar weitere neue Stimmen im Chor. Macht Werbung für uns. Und wenn es einem von euch auch mal schwer fällt, sich vom Sofa zu erheben, wenn Proben anstehen, sollet ihr euch trotzdem aufrappeln. Proben sind wichtig und in diesem Jahr steht im Oktober unser Konzert an.“ Außerdem tritt der Chor in der Kirche in Beilstein auf, verbunden mit einem Wochenendausflug.

Der Jahresrückblick zeigte all die Aktivitäten des vergangenen Jahres auf, da kamen neben diversen Auftritten auch die gemeinsamen Feierlichkeiten, die den Zusammenhalt stärken, nicht zu kurz. Ähnliches wird auch das neue Jahr bieten, wobei die Höhepunkte sicherlich der Ausflug nach Beilstein und das Konzert im Oktober sein werden.