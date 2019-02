Am Donnerstag, 7. Februar, findet der Senioren-Stammtisch von 10 bis 11 Uhr in gemütlicher Atmosphäre im Mehrgenerationenhaus (MGH) statt. Zu diesem Treffen wird Ingrid Aupke vom Caritasverband Informationen zur Pflegeversicherung und zur Vorsorgevollmacht geben, heißt es in einer Ankündigung. Alle Interessierten sind bei einer Tasse Kaffee zum Senioren-Stammtisch eingeladen. Weitere Infos dazu gibt es im MGH, ✆ 0 25 74/86 66.