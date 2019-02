Fast wie die großen Vorbilder

In der vergangenen Woche besuchten sie die Anne-Frank-Realschule und zeigten dort eines ihrer Modelle in Aktion. An der AFR hat sich eine Arbeitsgemeinschaft gebildet, deren Mitglieder an einem Wettbewerb der Textilindustrie teilnehmen möchten. „Der Ballon sollte 2,50 Meter Durchmesser haben und bis zu 15 Meter aufsteigen können“, erläutert Lehrerin Karola Bolte , die die AG zusammen mit Gabriele Sürig leitet.

Die 13 Acht- und Neuntklässler haben bereits Stoffproben untersucht. Denn das Material sollte natürlich möglichst schwer entflammbar sein. Drei Untergruppen entwarfen schließlich verschiedene Modelle: einen kugelrunden Ballon, einen Pyramidien- und einen kubusförmigen. „Die Formen sollten sich bewusst voneinander unterscheiden“, erläutert Schüler Christian Große-Lanwer. Man wolle erproben, welche Form am besten funktioniere.

Nun, jener Ballon, den die Münsteraner mitgebracht hatten – die klassische runde Tropfenform – funktionierte schon recht gut, wie die Schüler live in der Turnhalle erleben durften. „Wie bei den großen Ballonen müssen wir ihn erstmal mit einem Ventilator mit Luft füllen“, berichtet Modellbau-Experte Björn Eickmeyer. Und anschließend wird die Luft in der Hülle mit einem Gasbrenner aufgeheizt – im Grunde wie bei den großen Vorbildern. „Der Unterschied zwischen Außen- und Innentemperatur muss etwa bei 70 Grad liegen, damit er abhebt“, erklärte der erfahrenen Modellbauer.

Apropos groß: Das vorgeführte Modell ist 7,50 Meter groß und fasst etwa 60 Kubikmeter Luft. Viel Platz bis zu Hallendecke blieb da nicht mehr – aber ein kurzes Abheben und Schweben war allemal drin.

Die Exemplare, die die Schüler nun bauen (sie haben bis Ostern Zeit dafür) werden kleiner ausfallen und auch nicht mit einer Fernsteuerung bedient, sondern „nur“ an einer langen Leine in den Himmel geschickt. Aktuell geht es vor allem um das richtige Schnittmuster für den Ballon. Dazu hatten die Experten aus Münster natürlich wertvolle Tipps parat. Und nicht nur das. Sie haben der Schule auch den Stoff eines ausrangierten Ballon-Exemplares überlassen, der nun für den Wettbewerb genutzt werden kann. Zudem muss ein Korb konstruiert werden, der 16 mal 16 Zentimeter groß sein darf.

Die Zeit rennt. „Da werden mit Sicherheit einige Wochenende draufgehen“, sind sich Bolte und Sürig einig.