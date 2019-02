Um den zahlreichen Besuchern eine Grundlage für Wahlentscheidungen in die zukünftige Oberstufe zu geben, wurden an diesem Nachmittag unter anderem die neu einsetzenden Fächer für die Oberstufe vorgestellt.

So waren es die naturwissenschaftlich-technischen Fächer Chemie, Physik und Informatik sowie die neu einsetzenden Fremdsprachen Niederländisch und Spanisch, die den Besuchern präsentiert wurden. Auch in den Fächern Kunst und Musik bekamen die interessierten Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern konkrete Einblicke in die Unterrichtssituationen. Ebenfalls vertreten waren die gesellschaftswissenschaftlichen Fächer Erdkunde, Geschichte, Pädagogik und die Sozialwissenschaftlichen.

Besonderen Anklang fanden laut Pressemitteilung der Schule die Laufbahnberatungen einzelner Schüler für die gymnasiale Oberstufe der Gesamtschule. Sie und ihre Eltern konnten sich ihre individuelle Laufbahn durch „Lupo“ planen lassen. Dabei wurden sie aktiv von Jugendlichen aus der Einführungsphase unterstützt und betreut.

Nicht selten kam es dabei auch zu interessierten Gesprächen hinsichtlich des Lernens in der Oberstufe.

„Hervorzuheben ist aus meiner Sicht“, so Koschinski , „die Einbeziehung des Oberstufenlebens der Gesamtschule in die Beratungsgespräche. So konnte ein reger Austausch auch über andere wichtige Aspekte der Oberstufe stattfinden.“

Die Schülergenossenschaft ‚Auszeit eSG‘ sorgte wieder einmal für eine gelungene Bewirtung.

Das Anmeldeverfahren für externe Schülerinnen und Schüler findet am 12. und 13. Februar in der Zeit von 13 bis 16 Uhr statt. Kurzentschlossene sind zu einer Beratung herzlich eingeladen. Termine werden vergeben über das Sekretariat der Gesamtschule: ✆ 02571/ 55 78 10.