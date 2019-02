Ein tief bewegendes Musikereignis

Harald Meyersick hat viel für das Kulturleben weit über die Kreisgrenzen geleistet, genießt auch international große Anerkennung für seine künstlerischen Arbeiten. Die Aufführung der „Misa a Buenos Aires“ und des „Tango Credo“ des argentinischen Komponisten Martin Palmeri wird wohl niemand vergessen, der diese bewegenden Konzerte erlebt hat.

Unter ihm hat sich der Sinfonische Chor Greven zu einem der führenden Ensembles entwickelt und Vertreter dieses Chores werden auch bei der Aufführung der erst kürzlich fertiggestellten „Gran Misa“ von Martin Palmeri in New York beteiligt sein. In der Marienkirche konnte man am Sonntag nun eine Aufführung des „Magnificat“ erleben, wobei der Komponist selber am Flügel den Part spielte.

Aber bevor die sakrale Musik in der Marienkirche erklang, wurde das Publikum erst einmal mit vier Werken von Astor Piazzolla eingestimmt auf argentinische Musikwelten. „Oblivion“, Libertango“ und Adios Nonino“ kennt wohl jeder Liebhaber des „Tango nuevo“ und mit den Streichern des Sinfonieorchesters sowie dem international bekannten Bandoneonspieler Stephan Langenberg konnten diese Werke ihren ganzen Reiz entfalten. Melancholie und Gefühlstiefe erfüllten die Herzen des Publikums und bei der „Anciety“ aus den „Five Tango Sensations“ war wohl jeder Zuhörer ganz tief berührt. Unter dem Dirigat von Harald Meyersick konnten die Musiker ihre ganzen Qualitäten in ein überaus kultiviertes Spiel einbringen.

Danach allerdings ging es mit dem „Magnificat“ von Martin Palmeri in ganz sakrale Welten, bei der tiefe Gläubigkeit und innere Verbundenheit in jedem Teil des Werkes zu spüren waren. Als Gesangssolistinnen erlebte man die Sopranistin Dorothea Brandt sowie die Mezzosopranistin Joselyn Rechter, die in den Arien und Duetten perfekt harmonierten und auch im Dialog mit dem bestens aufgelegten Chor ihre exquisite Gesangskunst einbrachten.

Am Flügel saß dann der Komponist Martin Palmeri, der mit wohl differenziertem Spiel und klanglicher Differenzierung eine Bereicherung des facettenreichen Gesamtklangs hinzufügte. Bei ihm wirkten die Rhythmen und harmonischen Verflechtungen einfach natürlich gewachsen, reagierte er meisterhaft auf noch so kleine Anweisungen durch den Dirigenten Harald Meyersick.

Da musizierte mit Martin Palmeri ein wahrer Meister sein eigenes Werk, wobei er die Interpretationsweise von Harald Meyersick perfekt mittrug. Diese beiden Künstler verbindet ein gemeinsames Empfinden und das spürte man an diesem Tag ganz besonders. Leidenschaft, Melancholie und Tiefe prägten das „Magnificat“, das den individuellen Klängen von Bandoneon, Klavier, einem Streichorchester sowie eines gemischten Chores und den beiden wohl timbrierten Gesangsstimmen in einzigartiger Weise verbindet.

Der „Sinfonische Chor Greven“ konnte all seine Qualitäten einbringen, stimmte einfach bei perfekter Intonation und gekonnter Stimmgruppentrennung alles. Die innovative Art, religiöse Themen durch die charakteristischen Elemente des Tango ein lebendiges Gewand zu verleihen, zeichnet die Kompositionsweise von Martin Palmeri aus. Mit dem „Magnificat“ hat er ein wahrlich großes Werk geschrieben, das an diesem Tag in einer jederzeit stimmigen Interpretation erklang.

Dem Publikum wurde ein tief bewegendes Musikerlebnis geschenkt, das Kraft schenkte und gleichzeitig einen Ort der inneren Ruhe bot.