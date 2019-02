Der Förderverein der Anne-Frank Realschule Greven finanzierte kürzlich zwölf Kästen Lego Mindstorms Education EV3 für den Informatikunterricht der neunten und zehnten Klassen der AFR.

Vergangene Woche begann der 10er-Informatikkurs, der zwölf Roboter gemeinsam aus seiner Vielzahl von Einzelteilen zusammenbaut, um anschließend damit bereits das symbolbasierte Programmieren mit Hilfe einer Drag & Drop-Software an den PCs auszuprobieren. Dieses Vorgehen ermöglichte den Schülern mit voller Aufmerksamkeit Schritt für Schritt das Erreichen sämtlicher Lernziele der MINT-Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Die dabei zahlreich geweckten Erinnerungen an alte Zeiten des Legobauens spiegelten den Spaß der Schüler an dem Unterrichtsprojekt wieder.

Zukünftig sollen die Roboter weiterhin in der 9. und 10. Jahrgangsstufe im Informatikunterricht genutzt werden, um das Programmieren aktiv anzuwenden. Darüber hinaus soll an der AFR im nächsten Schuljahr eine Roboter-AG eingerichtet werden.