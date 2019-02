Löschzugführer Olaf Weiß begrüßte am Freitag zahlreiche aktive Kameradinnen und Kameraden zur Jahreshauptversammlung des Löschzuges Reckenfeld. Auch Vertreter aus der Politik waren anwesend, um sich einen Eindruck vom Löschzug Reckenfeld zu verschaffen.

Bei dem Punkt Verschiedenes wurde unter anderen die Reinigung des Gerätehauses angesprochen, was zusätzlich zu den Einsatzstunden und Übungsdiensten von den Kameradinnen und Kameraden in Eigenregie gereinigt wird, obwohl es sich um ein öffentliches Gebäude handelt. Es wurde signalisiert, dass darüber noch Gespräche stattfinden werden.

André Lenfort blickte auf das Einsatzjahr 2018 zurück. Der Löschzug wurde zu 68 Einsätzen alarmiert, das sind sechs Einsätze mehr als 2017. „In den Einsätzen 2018 sind leider 23 Fehlalarme zu beklagen, wobei der Löschzug bei zwei Objekten jeweils sieben Mal vor Ort war“, heißt es in einer Mitteilung des Löschzuges.

Neben den Einsätzen fanden noch Aktivitäten statt, wie etwa das Auf- und -Abnehmen des Maikranzes sowie ein Tag der offenen Tür, der nach Einschätzung der Feuerwehrleute „ein voller Erfolg“ war.

Wie in den Jahren zuvor wurde auch vielen Reckenfelder Kindergartengruppen die Arbeit der Feuerwehrmänner und -frauen nähergebracht, sie waren zu Besuch am Gerätehaus.

Die stellvertretende Bürgermeisterin Christa Waschkowitz-Biggeleben sowie die Wehrführung bedankten sich für die geleistete Arbeit des Löschzuges Reckenfeld.

An die Wehrführung wurde auch herangetragen, dass dringender Handlungsbedarf in Sachen Führungslehrgängen beim Löschzug Reckenfeld besteht.

Zahlreiche Urkunden gab es für bestandene Lehrgänge auf Kreisebene und die Teilnahme am Leistungsnachweis. Geehrt wurden: Jörg Afhüppe für 35 Jahre Feuerwehrdienst und Thomas Walterskötter für 40 Jahre Feuerwehrdienst. Folgende Kameradinnen / Kameraden wurden befördert: FM Benjamin Stippel, FM Martin Boden, OFF Andrea Weiß, OFM Jascha Smolnikar, UBM Steve Müller und UBM Colin Tschirpke.

Terminhinweis: An jedem ersten und dritten Montag im Monat um 20 Uhr findet der Übungsabend im Geräthaus an der Bahnhofstr 39 statt. „Wer also Lust hat, in einem engagierten Team mitzuarbeiten, um anderen Personen in Notlagen zu helfen, darf gerne an einem Übungsabend reinschauen, denn Frauen und Männer sind immer herzlich willkommen“, appellieren die Mitglieder des Reckenfelder Löschzuges.