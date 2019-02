Korsetts und Kompressionsstrümpfe

Schließlich sind beide „vom Fach“: Der Unternehmer steht als Orthopädietechnikmeister für den hohen technischen Anspruch, während für seine Frau als Einzelhandelskauffrau mit Schwerpunkt Wäsche die individuelle Kundenberatung und als Beauftragte für das Qualitätsmanagement die optimalen organisatorischen Abläufe im Mittelpunkt stehen. Die beiden Standbeine behielt das Geschäft auch 1995 nach seinem Umzug in das große moderne Geschäft an der Albachtstraße/Ecke Königstraße bei. 1997 fällten die Schröers jedoch die Entscheidung, den Wäschebereich aufzugeben und sich auf die Orthopädietechnik zu konzentrieren.

„Man kann nur eine Sache vernünftig machen“, begründet Ulrike Schröer diesen Schritt, „uns ist es wichtig, dass wir ein gut aufgestellter Handwerksbetrieb mit kompetenten Fachkräften sind.“ So gehören mittlerweile zwei Fachverkäuferinnen, eine Bandagistin, eine Orthopädietechnikerin, ein Azubi Orthopädietechnik sowie vier Familienmitglieder zum Mennemann-Team. Denn auch die dritte Generation, Tochter Jennifer Seidel und ihr Mann Marcel, sind bereits seit mehreren Jahren im Unternehmen tätig. „Schon als Kind habe ich am Samstag im Geschäft gejobbt und habe auch meine Schulpraktika in der Orthopädietechnik absolviert“, erinnert sich die 29-Jährige an ihre ersten beruflichen Schritte.

Während ihre beiden Geschwister andere berufliche Wege einschlugen, war für Jennifer Seidel das Ziel immer klar: Erst die Ausbildung in einem Münsteraner Fachbetrieb und dann berufsbegleitend die Meisterschule. Seit Juli 2010 führt auch sie wie ihr Vater den Titel Orthopädietechnikmeisterin und kümmert sich um die individuellen Anfertigungen in der Mennemann-Werkstatt im ersten Stock des Gebäudes. Und dort gibt es viel zu tun.

Zum einen gibt es den großen Bereich der Orthetik: „Das sind Stützapparate für den Körper und zwar nicht nur Bein- oder Armschienen, sondern beispielsweise auch Lagerungsorthesen nach Schlaganfall oder Korsetts wie z.B. das Cheneau-Korsett für Kinder mit Skoliose oder die Helmtherapie für Säuglinge – da ist viel Fingerspitzengefühl und sehr exakte Arbeit erforderlich.“ Zudem werden auch individuell genähte Mieder wie Kreuzstütz- oder Überbrückungsmieder bei Mennemann gefertigt ebenso wie die Bandagen, die als „Stützende Elemente zur Funktionsverbesserung der Gelenke zum Einsatz kommen“.

Ein großer Schwerpunkt ist auch die Einlagenversorgung. „Die kommen nicht aus der Schublade, sondern werden individuell für den Kunden auf unserer CNC-Fräse angefertigt“, erläutert die Expertin, „Einlagen sind auch im Bereich des diabetischen Fußes wichtig, kommen aber auch in Arbeitssicherheitsschuhen zum Einsatz oder werden von uns als sensomotorische Einlage erstellt.“

Auch die Kompressionsversorgung für Arme und Beine, „um das venöse Blut wieder zurück zum Herzen zu bekommen“, ist ein breitgefächerter Bereich: „Neben den individuell angepassten Kompressionsstrümpfen gibt es auch die Flachstrickversorgung für Lymph- oder Lipödeme“, erklärt Ulrike Schröer. Und im Ladengeschäft erwartet die Kunden das breite Sortiment an Hilfsmitteln wie Rollatoren, Gehstöcke oder auch Krankenpflege-Produkte wie Schnabeltassen, Bettschutzeinlagen, Inkontinenzprodukte oder auch Urinflaschen.

Der Bedarf ist groß.