Alles neu für die Schüler in spe

Herzlich Willkommen hieß Schulleiter Ingo Krimphoff die vielen Gäste zum Tag der offenen Tür der Nelson-Mandela-Gesamtschule auf den Rängen der Rönnesporthalle. „Ihr seid ein besonderer Jahrgang“, sprach er dabei im Besonderen die Viertklässler an. „Ihr habt die Möglichkeit, in eine frisch renovierte und in vielen Teilen neu gebaute Schule zu kommen.“ Krimphoff verwies dabei auf das neue naturwissenschaftliche Zentrum, sprach von der bis zum Sommer fertiggestellten Mensa hinter der Wöstenstraße, dem neuen Konzept vom Schulhof und Freizeitbereich in dem Areal, dem Schülercafé und mehr. „Dieser neue Jahrgang kommt in eine tolle räumliche Situation,“ blickt Krimphoff mit Zuversicht ins neue Schuljahr.

Von der guten Ausstattung konnten sich die Schüler und Erwachsenen am Sonntag schon überzeugen. 22 Stationen hatte der didaktische Leiter, Roland Hericks, gemeinsam mit dem Kollegium zusammengestellt und auch in diesem Jahr riet die stellvertretende Schulleiterin Sandra Rindelhardt den Besuchern erneut, den gelben Pfeilen zu folgen.

Dies lohnte sich. Gleich am Eingang zum naturwissenschaftlichen Zentrum befand sich ein auf wundersame Weise freischwebender Luftballon auf Augenhöhe, Wasser lief nicht aus umgestülpten vollen Gläsern heraus und die Papierkügelchen ließen sich nicht in die Flasche pusten.

Wie ein Mensch von innen aussieht war ebenso Thema wie die Begrüßungsformeln in den neuen Sprachen Spanisch und Niederländisch. Die Kinder lernten das Fach Latein kennen, konnten sich im Computerraum mit der Funktionsweise eines Bewegungsmelders auseinandersetzen, staunten beim Schwarzlichttheater der Kurse „Darstellen und Gestalten“, besuchten die Förderinsel, waren fasziniert von den Vorträgen und mathematischen Inhalten des Forder- und Förderprojekts FFP, erlebten das Sozialkompetenztraining, das Lernbüro und Formen des kooperativen Lernens. Sie probierten sich aus in der Hauswirtschaft, im Fach Technik, in der Kunst, beim Zaubern und in der Pausenhalle.

Zuzüglich zu den vielen Mitmachaktionen präsentierte die Schule ihre Schülerfirma und die Jugendleiterausbildung. Eltern wurden über die Ausbildung der Schulsanitäter und Schülerlotsen informiert, die Turnerinnen waren zu sehen, die Blasorchester-Klasse gab ein Konzert und die Zirkus AG war ebenso präsent. Die Schulpflegschaft informierte von Eltern für Eltern und im Neubau gab es Informationen zum Umbau. Nicht zu vergessen der Nelson-Mandela-Raum, in dem Schülerexponate zu Südafrika ausgestellt waren, der Weg zum Schulnamen skizziert wurde und von der Leinwand ein Junge aus dem südlichen Afrika nach Greven grüßte: „Hello my friends in Germany.“

Bereichert mit vielen neuen Eindrücken war das Ziel für zahlreiche Besucher nach einem ereignisreichen Nachmittag die Mensa, in der der Förderverein wohltuend für das leibliche Wohl sorgte, heißt es abschließend in der Presseinformation der Gesamtschule.