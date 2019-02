Decker-König bleibt entspannt

Kein Wunder: Germania hatte den Betrieb in der Nacht zu Dienstag von jetzt auf gleich eingestellt. Am FMO fallen damit auf einen Schlag 16 Urlaubsziele weg: Faro, Fuerteventura, Funchal, Gran Canaria, Heraklion, Ibiza, Istanbul (IST), Kos, Lanzarote, Larnaca, Malaga, Rhodos, Teneriffa, Thessaloniki, Varna und Zonguldak. Dabei sind diejenigen, die über einen Reiseveranstalter gebucht haben, noch gut dran. Der Veranstalter ist verpflichtet, Ersatz zu organisieren. Direktbucher werden dagegen vermutlich weder fliegen, noch ihr Geld zurückbekommen.

Und genau die Informationen gaben Christina Dittrich und ihre Mitarbeiterinnen den besorgten Kunden gestern zigfach mit auf den Weg. „Die Telefone“, sagt die Reisebüro-Inhaberin, „klingeln seit heute Morgen in einer Tour. Die Leute wollen natürlich wissen, was nun aus ihrem Urlaub wird“. Und wie die Fachfrau beim ständigen Blick in den Rechner feststellt, sind die Anbieter von Pauschalreisen bereits kräftig dabei, die Fluggäste – wo denn möglich – auf andere Airlines wie Eurowings umzubuchen. Alle, die gestern nach Lanzarote wollten, hatten Pech. Ihr Flieger hob nicht ab. Eine kurzfristige Alternative gab es nicht.

Dr. Rainer Schwarz, Geschäftsführer des FMO, scheint ob der aktuellen Entwicklung ziemlich sauer zu sein. „Germania hatte am 19. Januar die Lösung der Finanzierungsfragen bekannt gegeben und wörtlich hinzugefügt, dass damit die mittel- und langfristige Perspektive gesichert sei. Knapp zwei Wochen später eine Insolvenz zu verkünden, verwundert doch sehr.“

Grevens Bürgermeister Peter Vennemeyer ist sehr besorgt um den Konsolidierungskurs des FMO. Schließlich ist am Flughafen ein Viertel der Passagiere von der Germania transportiert worden. „Für den FMO, der ja auch durch die Zusammenarbeit mit der Germania zuletzt einen erfreulichen Aufschwung bei den Fluggastzahlen geschafft hatte, ist das natürlich bitter.“ Er hoffe, dass da möglichst schnell eine andere Airline die Lücke füllen könne. „Wir hier in Greven waren ja mit der positiven Entwicklung am FMO wieder so ein bisschen mehr zur Startrampe für viele fröhliche Urlauber geworden. Diese schöne Entwicklung bekommt jetzt natürlich erst mal einen Dämpfer. Schade.“

Auch Amtskollege Udo Decker-König lässt die Entwicklung am Flughafen, der sich keine vier Kilometer Luftlinie vom Rathaus entfernt befindet, natürlich nicht kalt. Er betrachtet die Situation allerdings aus zwei Blickwinkeln und stimmt mit Vennemeyer vollends überein, wenn er sagt, dass „das Germania-Aus für den wieder aufstrebenden FMO sehr schade“ ist. Der zweite Blick gilt den zunehmenden Fluglärm-Beschwerden, die in den vergangenen Monaten in seinem Hause eingegangen sind. „Da wird es über Ladbergen zunächst sicherlich ruhiger.“

Ob das Germania-Aus und in dessen Folge eine wohlmöglich sinkende Attraktivität des FMO eine direkte Auswirkung auf das Heidedorf haben könnte? Udo Decker-König wiegelt ab. „Zum einen wird der Flughafen bemüht sein, Ersatz zu finden und bestimmt auch in irgendeiner Form erfolgreich sein“, sagt der erste Bürger Ladbergens. Zum anderen „ist die Insolvenz von Germania weitaus weniger dramatisch als das Aus von Air Berlin 2017“. Während mit Germania im vergangenen Jahr 269 000 Fluggäste abhoben – das macht am Gesamt-Passagier-Aufkommen am FMO einen Anteil von 26 Prozent aus –, hatte Air Berlin seinerzeit einen Marktanteil von über 60 Prozent.

Außerdem spiele der Standortfaktor FMO für Industrie und Gewerbe in Ladbergen „nur eine untergeordnete Rolle“. „Für Unternehmen sind die Anbindungen an die B 475, Autobahn 1 und an den Kanal von viel entscheidender Bedeutung“, verdeutlicht Decker-König und fasst seine Gemütslage als „halbwegs entspannt“ zusammen.