Die aus Berlin stammenden Künstler Esther Lorenz und Peter Kuhz nehmen ihr Publikum auf eine musikalische Reise durch die spanisch- und portugiesisch sprachige Welt mit. Sie singen und spielen Bossa Nova aus Brasilien, Bolero Cubano aus Kuba und mittelalterliche – sephardische – Gesänge der jüdischen Kultur Spaniens.

Der Bossa Nova wurde Ende der fünfziger Jahre an der Copacabana geboren. Der Bolero Cubano hatte es ebenfalls nicht schwer, besonders in Nordamerika, Fuß zu fassen. Er war in den vierziger Jahren der Inbegriff von Romantik. Unbekannter sind die jüdischen, orientalisch-anmutenden, sephardischen Klänge, die aus dem mittelalterlichen Spanien in alle Welt, besonders aber nach Nordafrika und in die Türkei, nach Israel und sogar nach Amerika ihren Weg fanden. Esther Lorenz wird diese vergessenen Melodien erklingen lassen sowie geschichtliche Hintergründe erzählen.

Karten für dieses außergewöhnliche musikalische Ereignis kosten an den bekannten Vorverkaufsstellen der KI 16 Euro. An der Abendkasse kosten die Tickets 19 Euro.

