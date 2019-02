Das ist der Grund dafür, warum das Kesselhaus-Team zu einem weiteren Bar-Camp einlädt. Es findet vom 8. bis 10. März in Münster statt und richtet sich an Jugendliche im Alter ab 14.

Bei diesem überwiegend von den Teilnehmer selbst gestalteten Wochenende handelt es sich um ein Format, das wie gemacht scheint für die Kesselhaus-Idee, versteht sich das Jugendcafé doch als Ort, an dem Kinder und Jugendliche ihre eigenen Projektideen planen und realisieren können. Bereits im Herbst vergangenen Jahres war eine Gruppe unterwegs. In diesem März folgt eine weitere Auflage des Bar-Camps.

Der Titel ist Programm: Die Teilnehmer entscheiden, was an diesem Wochenende gemacht wird und wohin die Reise geht. Bei einem Vorbereitungstreffen, das am 13. Februar um 19 Uhr im Kesselhaus stattfindet, wird gemeinsam geplant, wie das Wochenende verlaufen soll. Begleitet werden die Jugendlichen von sogenannten Multis. Sie begleiten die Projektideen, die bislang von der Durchführung von Partys, über Stadtspiele bis hin zur Durchführung eines Flohmarktes reichen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Ansprechpartnerin im Kesselhaus ist Mara Book (book@abenteuerkiste.de)