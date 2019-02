Eigentlich hätte er viele schöne Zahlen vorlegen können. Einen stetigen Zuwachs an Fluggästen, die finanzielle Gesundung bei einer operativen Null in der Bilanz. Ein weiter wachsender Markt, vor allem in Sachen Touristik. „Die vorliegenden Buchungen besonders der Germania-Flüge für den Sommer lagen weit über dem, was die Germania in den Vorjahren erzielen konnte“, machte er deutlich.

Letztendlich sei alle ein Spiel der Zeit gewesen. „Hätte die Germania den April erreicht, hätte es keine Probleme gegeben.“ Hat sie aber nicht. Und deshalb hat der FMO jetzt ein Problem. „Die Kapazitäten der Fluggesellschaften sind knapp, und um diese knappen Kapazitäten buhlen nun die sieben, acht von der Germania-Insolvenz betroffenen Flughäfen.“

Februar und März seien da nicht die entscheidenden Monate. „Da wird und kann sich noch nichts tun.“ Wichtig sei, was dann ab den Osterferien passiere. „Die Reiseveranstalter sind im Risiko und entscheiden jetzt, wie es weiter geht.“ Der FMO könne zwar klar aufzeigen, dass hier ein Markt sei, der bedient werden müsse. „Aber jetzt im Februar ist das Sommer-Geschäft längst geschlossen, was jetzt passiert, sind nur Hauruck-Aktionen.“ Die Branche könne kurzfristig nur schwer Kapazitäten generieren. „Ab März wissen wir dann, wie es sich weiter entwickelt.“

Für das Sommergeschäft seien für die Germania-Flüge Buchungen deutlich im sechsstelligem Bereich getätigt worden. „Die spannende Frage ist, wie und wo diese Buchungen bedient werden.“

Letztendlich sei nicht erst nach der Germania-Pleite klar, dass die Tendenz zu immer weniger, dafür um so größere Fluggesellschaften gehe. „Das Insolvenzrisiko sinkt dadurch zwar, die Abhängigkeit der Flughäfen steigt dadurch aber stark an“, erklärte Schwarz . Auch das Low-Cost-Modell der Fluggesellschaften sei zukunftsträchtiger denn je.

Ach ja, dann gab es noch die ganz „normalen“ Fragen zum FMO. Wird der FMO ein Risiko-Faktor für die Haushalte der beteiligten Kommunen? „Die Fakten sind nicht so“, erklärte Schwarz. „In den vergangenen vier Jahren hat sich der FMO so entwickelt, wie versprochen.“ Mittlerweile fahre man operativ fast eine schwarze Null.

Auch das Thema Nachtflüge und Inlandflüge wurde angesprochen. „Die Messstellen in Greven und Reckenfeld weisen deutlich niedrigere Lärmpegel auf, da sind wir meilenweit von den Grenzwerten entfernt.“ Inlandflüge seien auch für ihn kaum akzeptable. „Aber die Passagiere, die vom FMO nach Frankfurt oder München fliegen, sind fast zu 100 Prozent Umsteiger an den beiden Drehkreuzen.“

Und zum Schluss kam dann noch mal die Bitte einen Blick in die Zukunft zu werfen. Da kam dann wieder die Glaskugel ins Spiel, die Schwarz partout nicht nutzen wollte . . .