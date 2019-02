Die unterschätzte Region

Departure, Arrival, am Flughafen ist man ja einiges an Englisch gewöhnt. Da wundert es nicht, dass der Referent, der die Tür zum Münsterland e.V. am Hintereingang des FMO öffnet, erst mal fragt: „Wollen Sie zum Onboarding-Workshop?“

Jetzt gibt es also auch schon Workshops, die dabei helfen, an Bord zu gehen? „Ja“, sagt Klaus Ehling , der in der hellen Rotunde des Bürotraktes auf den Besucher wartet. Aber es geht nicht ums Fliegen. Onboarding übersetzt das Wörterbuch mit „Einarbeitung“, „Eingliederung“ und „Integration“. Und schon ist der Geschäftsführer des Münsterland e.V. in seinem Element.

Die Region brauche Fachkräfte, sagt er, „aber die Unternehmen sagen, die Bewerber tun sich schwer, hierher zu ziehen.“

Zehn große Unternehmen der Region haben sich jetzt in einem Workshop zusammengetan, um das „Onboarding“ zu erleichtern. Da geht es um Fragen wie Wohnraum, Nahverkehr oder auch der Arbeitsplatz für die mitreisenden Familienangehörigen.

Wenn auf diesen Feldern nichts geschehe, sagt Ehling, sind gute Leute so schnell wieder weg wie sie gekommen sind.

Das neue Pilot-Projekt, das zu Lösungen für das gesamte Münsterland kommen will, ist ein Beispiel für das, was den Münsterland e.V. umtreibt. Die Region prosperiert, die Arbeitslosigkeit geht gegen Null. Aber ihr fehlt wirtschaftlich die Strahlkraft in der Republik. „Hier gibt es zum Beispiel“, sagt Ehling, „weniger Patente als in anderen Regionen Deutschlands.“ Patente gelten als Gradmesser für Innovation.

Doch das Münsterland wird von vielen kleinen Unternehmen getragen, in denen der Chef der Entwickler ist. Und wichtiger als die Anmeldung von Patenten ist es denen, Produkte auf den Markt zu bringen.

Ehling, früher mal Bürgermeister in Bocholt, treibt mit seinen Mitarbeitern das Image der Region voran. 15 Festangestellte arbeiten im Büro am FMO, dazu regelmäßig 20 in befristeten Projekten.

Vernetzung ist dabei das Stichwort. Vernetzung auch, indem drei Hauptstränge für die Münsterland-Entwicklung parallel beackert werden. Einerseits der Tourismus. Der Münsterland e.V. koordiniert etwa die Beschilderung der Radwege, betreibt eine Tourismusplattform und arbeitet gerade zum Beispiel am 1000-Kilometer-Radweg durch die Region. „Das hat sonst keiner“, sagt Ehling.

Daneben steht die Kulturförderung einer Region, die 100 Museen hat und viele sehenswerte Kulturschätze. Im Wechsel mit der GWK organisiert der Verein an vielen Orten das Münsterland-Festival. 50 Kultur-Veranstaltungen, die auch zeigen sollen: Die Region ist nicht die Heimat der Landeier.

Mit rund 20 Millionen Mitteln bewegt der Verein als Projektträger, -partner oder Koordinierungsstelle das meiste Geld direkt für Wirtschaftsprojekte. Eine Projekt konnte man jüngst direkt im Grevener Ballenlager erleben. Dort wurden Jungunternehmer für den besten Wirtschaftsplan ausgezeichnet. Ein Wettbewerb des Vereins vom FMO.