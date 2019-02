Die Strauchsammelaktion der Pfadfinder findet am Ostersamstag, 20. April, statt. Das Holz landet auf dem Osterfeuer der Dorf-Schützen auf Lehmanns Wiese. Das kündigen die Pfadfinder an. Anmeldungen zum Abholen werden bis zum 13. April entgegengenommen bei Familie Böhner, ✆ 0 25 74/ 93 94 98 (Anrufbeantworter). Wie in den vergangenen Jahren sollte der Strauchschnitt am Sammeltag bordsteinnah liegen. Die Pfadfinder freuen sich über Spenden, die in die Stammesarbeit fließen.

Hängerweise sammelten die Saerbecker Pfadfinder zuletzt Strauchschnitt im Dorf und fuhren das Holz zum Osterfeuer. Foto: Pfadfinder