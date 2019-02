Zum Kirchen-Café wird am Sonntag, 17. Februar, ab 9 Uhr in das Pfarrheim St. Georg eingeladen. Erwachsene zahlen sechs Euro, Grundschulkinder zwei Euro, Kleinkinder sind frei. Anmeldungen bis Freitagmittag bei Liesel Harlake, ✆ 0 25 74/ 85 23, oder Monika Benning, ✆ 0 25 74/ 82 39. Der Erlös ist für „Mukisa Foundation“ bestimmt, eine Organisation, die in Uganda ein Zentrum für Kinder mit Behinderung aufgebaut hat. Außerdem wird der Arbeitskreis „ Eine Welt“ der Pfarrgemeinde St. Georg finanziell unterstützt bei den Aktionen für die Partnergemeinde Gemeinde St. Theresa in Damongo/ Ghana.