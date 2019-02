Greven -

Androgyn zweideutig, Ironisch verspielt, atemberaubend dynamisch – und das alles mit einer dicken Portion Leichtigkeit: So charakterisieren sich Sweety Glitter & The Sweethearts selbst. Am Samstag hat sich die Gruppe das Ballenlager vorgenommen. Ab 20.30 Uhr wird die Emsstadt gerockt.