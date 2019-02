Nicht zum ersten Mal betonte der Richter am Donnerstag, dass „Schwarzfahren“ als Straftatbestand sowohl in der Justiz als auch in der Politik umstritten ist. Die Kosten für ein Gerichts-verfahren mit Anklage der Staatsanwaltschaft, der Ladung von Zeugen und Geschädigten sowie der Gerichtskosten stünden meist in keinem Verhältnis zum angerichteten Schaden. „Solange sich an diesem Sachverhalt nichts ändert, müssen wir aber nach Recht und Gesetz entscheiden“, so die abschließende Bemerkung des Richters. Titel