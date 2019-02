. . . ist 1947 in der Turkmenischen SSR in der Wüstenoase Dargan-Ata geboren. Sie verbrachte ihre Kindheit in der Ukraine; Studium der Musikpädagogik an der Musikhochschule von Artjomowsk (Diplom). Sie ar­beitete acht Jahre lang als Musikpädagogin in Jakutien; 1976-1981 Studium an der Fakultät für Drehbuchautoren der Filmhochschule Mos­kau (Diplom), wo sie 1983-1991 einen Meisterkurs für Drehbuchautoren leitete und als freie Journalistin tätig war. Sie verfasste Dreh­bücher und Reportagen, un­ternahm Rei­ sen durch alle Regionen der ehemaligen UdSSR und lebt seit 1991 in Deutschland. Veröffentlichungen (in deutscher Sprache): „Ich lebte tausend Leben“, Velbert 1997; „Russische Szenen“, Berlin 1999; „Transsibirische Eisenbahn“, Berlin 2002. Titel