DJ, Doktor oder Designer?

Zeigt das Foto die Rundung einer Baseball-Kappe? Das würde auf einen eher

Foto: KaKiV

jugendlichen Prinzen hindeuten. Manche glauben auch, einen Fahrradsattel zu erkennen, andere fühlen sich an Tiefsee-Lebewesen erinnert, dagegen spricht allerdings die offenbar schaumstoffartige Beschaffenheit. Oder ist dieses Dings ein Designer-Möbelstück? Für Eingeweihte (und davon gibt es nicht viele) wird es ein Klacks sein, eine Verbindung zum neuen Prinzen herzustellen. Aber für nichtsahnende Redakteure? Ein nicht zu knackendes Rätsel.

Vielleicht hilft das „geheime Geräusch“ weiter. Auch dieses wartet auf der Ka-Ki-V-Homepage darauf, angeklickt zu werden. Doch liefert es mehr Hinweise als das Bild? Mitnichten, die Verwirrung ist komplett. Soll das ein Werkzeug sein? Oder hört man das die knarzende Nadel eines Plattenspielers? Vielleicht ist es auch die sich schließende Schublade eines Schreibtisches. Ein Büro-Hengst? Ein DJ? Ein Handwerker?

Das Geheimnis wird heute bei der Proklamation im Landhaus Rickermann gelüftet. Im (ebenfalls geheimen) Vorgespräch gaben die Regenten in spe preis, dass sie es lieben, die Beine hoch zu legen und zu chillen. Dafür dürfte am Samstagabend keine Zeit bleiben und auch in den kommenden Wochen wird die Vorliebe für Wellness wohl etwas auf der Strecke bleiben.

Die Proklamation beginnt heute um 19.30 Uhr. Das Programm sieht Auftritte der „Recki-Tecki-Girls“ und der „3 Tenöre?“ vor. Auch „Emil, der Radfahrer“ hat seine Kommen zugesagt. Die hauseigenen Ka-Ki-Funken kommen natürlich ebenso zum Einsatz. Aus den Reihen der Re-Ka-Ge werden das Solomariechen und die Tanzbande mit von der Partie sein. Und auch die Kfd-Frauen steuern etwas Karnevalistisches bei.