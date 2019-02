Wo Schüler froh aufs Klo gehen

Also wurde die Schule aktiv, sanierte die Jungen- und die Mädchen-Toiletten und band die Schülerschaft von Anfang an mit ein. Das war im Schuljahr 2015/16. Und heute: Sehen die Sanitäranlagen noch immer (fast) aus wie neu. Denn die Schüler achten selbst darauf, dass „ihre“ Toiletten in gutem Zustand bleiben. „Jeder möchte ja selbst auf ein sauberes Klo gehen“, sagt Neuntklässlerin Kaya Klix . „Wenn wir nicht darauf achten würden, würde es bald wieder so aussehen wie früher. Das will ja auch keiner“, ergänzt Mitschülerin Julia Lisik.

Die Toiletten erhielten ein einladendes Nordseedesign, das mehr an Wellness, denn an Klo erinnert. „Es ist sogar extra jemand zur Nordsee gefahren, um ein Foto zu machen“, berichtet Andreas Sornig , kommissarischer Schulleiter. „Aus urheberrechtlichen Gründen.“

Im Vorraum der Sanitäranlage stehen ein Duft-Flakon und Blumen (zumindest bei den

Foto: Oliver Hengst

Mädchen), aus Decken-Lautsprechern schallt in der großen Pause Musik. „Das macht der Pausendienst der Mädchen“, erklärt Carina Hagenberger. Die Musik wird auch in die Jungentoiletten nebenan geschickt. „Ganz gemischt, meistens Charts“, sagt Kaya. Es gebe im Nebenraum einen Verstärker, an den man das Handy anschließen könne – fertig ist die Toiletten-Disco.

Der Toilettendienst achtet darauf, dass die Regeln eingehalten werden. Die lauten zusammengefasst etwa so: Toiletten und die Einrichtung sind nur dafür zu benutzen, wofür sie gedacht sind. Als Aufenthaltsraum zum Beispiel nicht – und auch als Frühstücksraum nicht. Ja, tatsächlich, es gibt Schüler, die dort ihr Frühstück zu sich

Foto: Oliver Hengst

nehmen. Und nicht nur das. Die Fantasie reiche nicht aus, um sich vorzustellen, was Schüler mitunter in und mit den Toiletten anfangen, deutet Sornig an. Doch seit die Schüler selbst die Verantwortung übernommen haben, habe sich das deutlich gebessert. „Wir sind mit dem Projekt echt zufrieden“, sagt der Schulleiter. „Die Kooperation mit der SV klappt. Die Schüler machen das richtig gut.“

Bei den Mädchen klappt es derzeit noch ein bisschen besser und verlässlicher. Bei den Jungen ist die Unterstützung noch ein wenig ausbaufähig.

Von der anfänglichen Idee, dass sich ein Team von Freiwilligen um den Toilettendienst kümmert, ist man inzwischen wieder abgerückt, weil es nicht ganz so gut wie erhofft funktionierte. Stattdessen werden die Dienste nun verbindlich an die Klassen der Jahrgangsstufen acht bis zehn vergeben. In Zweierteams rücken die Schüler dann jeweils zum Dienst an. „Das sind zwei Pausen pro Jahr oder so. Das ist jetzt auch nicht die Welt“, sagt Julia Lisik. Dass die Dienste allein an den älteren Jahrgängen „hängen“ bleiben ist naheliegend: Ein Zehntklässler lasse sich von einem Fünft- oder Sechstklässler nicht sagen, dass er Regeln zu befolgen habe, sagt Sornig. Also werden vor allem die älteren Jahrgänge in die Plicht genommen.

Mit Erfolg. Üblicherweise müssten, weiß Sornig aus Erfahrung, Schülertoiletten alle drei Jahre grundsaniert werden. An der AFR nicht (mehr). Drei Jahre sind rum – eine Sanierung ist hier noch längst nicht nötig.