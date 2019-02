Schwerpunkt an diesem Tag war der Blick auf die Ressourcen, die jeder Einzelne mitbringt, aber auch die, die für das Team besonders wichtig sind. In Kleingruppenarbeit konnte in Ruhe überlegt werden, was den Einzelnen im Team ausmacht. „Herkunft“, fiel sofort als Ressource, als es um Menderes Elevli, pädagogische Fachkraft in der Maßnahme Berufseinstiegsbegleitung, geht. Als gebürtiger Türke hat er zu allen Schülern einen guten Draht, aber zu denen mit Migrationshintergrund einen ganz Besonderen.

Und dann noch der Blick auf das, was eventuell fehlt und noch verbessert werden kann. Eins wurde am Ende dieses Themas klar, das Team bringt eine ganze Menge Ressourcen mit, und jedes einzelne Teammitglied leistet einen wertvollen Beitrag. Abgerundet wurde das Thema mit einem Ressourcen-Bingo, ein Spiel, bei dem zu bestimmten Ressourcen eine Unterschrift eines Teammitgliedes eingeholt wurde, der diese Eigenschaft mitbringt. Gewonnen hatte derjenige, der zuerst eine Bingoreihe voll hatte.

Rollenspiele zum Umgang mit konstruktiver Kritik füllten den Nachmittag. Erfundene Situationen zu Themen wie „Nägel lackieren im Büro“ oder „ständiges ins Wort fallen“ dienten als Übungsplattform. Keine leichten Themen, aber durchaus denkbar in der Realität. Fazit: Egal, ob ich konstruktive Kritik erhalte oder diese gebe, nur so kann man etwas verändern. Also frühzeitig sagen, was man gut oder nicht so gut findet.

Neben dem klassischen Berufsalltag stellte auch dieser Teamtag wieder eine erfrischende Abwechslung dar.