Einige Landfrauen haben ein buntes und lustiges Karnevalsprogramm gestaltet – egal ob als Hühner auf der Leiter, in der Arztpraxis, als Bauer auf dem Kartoffelfeld, am Stammtisch oder mit einem „stummen Gespräch“ – für gute Laune war bei jedem Sketch gesorgt.

Das Team hatte viel vorbereitet, so dass es nach einer kurzen Kaffeepause schnell im Programm weiterging. Nicht nur eine Büttenrednerin war dabei, auch die Grevener Tanzgruppe „Die Springmäuse“ sorgte mit einer rasanten Performance für viel Wirbel auf der Bühne. Unter dem Motto „Heartbeat“ brachten die Springmäuse nicht nur die Stimmung im Saal zum Beben, sondern ließen auch die Herzen zweier Verliebter höherschlagen. „Leider ging das selbst gestaltete Programm viel zu schnell zu Ende“, heißt es in einer Mitteilung der Landfrauen. Zum Abschluss gab es ein Schlagerrevival mit Nena, Heino, Roland Kaiser & Co.