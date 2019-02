Unter dem diesjährigen Sessionsmotto „Endlich 18, groß geworden, jung geblieben!“ wird an diesem Abend das Grevener Ballenlager wieder zur Anlaufstelle für alle, die losgelöst vom Sitzungskarneval einfach nur Party feiern möchten. Wie schon in den Jahren zuvor darf einer an diesem Abend nicht fehlen, denn auch diesmal wird wieder DJ Frank S. mit seinem Team an den Reglern stehen und das musikalische Zepter in der Hand halten. Somit sind die Voraussetzungen für eine ausgelassene Partynacht in Greven geschaffen.

Als Live-Act für die Party hat der CCFfL in diesem Jahr das Duo „Die Junx“ aus Hamburg für einen Auftritt im Ballenlager verpflichten können. Bereits 2017 waren die beiden Nordlichter schon einmal auf der Sessionsranfahrt des CCFfL zu sehen. Seitdem hat der Bekanntheitsgrad der beiden Musiker mächtig zugenommen. Zahlreiche Fernsehauftritte folgten 2018 und das eigene Album „BÄM!“ wurde veröffentlicht. Zuletzt waren die Junx unlängst auf der Prinzenproklamation der KG Emspünte mit einem kleinen Ausschnitt ihres Programms zu sehen. Am Samstagabend werden beide das Grevener Ballenlager in eine einzige Partymeile verwandeln.

Natürlich wäre es toll, wenn alle Gäste der Party wieder verkleidet zum Feiern ins Ballenlager kommen, heißt es in der Pressemitteilung des CCFfL. Gerade die tollen, einfallsreichen Kostüme machen diese Karnevalsparty mittlerweile zu einer besonderen Veranstaltung im Grevener Karneval . Im Laufe des Abends werden auch wieder die besten Kostüme, wie schon in den Vorjahren, prämiert. Die Jury sind die amtierenden Regenten des CCFfL Buur Andreas II. und Deern Steffi.

Wie es sich für eine karnevalistische Veranstaltung gehört, wird auch der Grevener Stadtprinz Christian I. zusammen mit seinem Püntemariechen Manuela samt Prinzengarde, Elferrat und Brass-Band der KG Emspünte den feiernden Narren einen kurzen Besuch abstatten.