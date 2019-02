So schufteten unsere Großeltern

Greven -

Hausschlachter, Schneider, Hufschmiede und Malocher beim Kanalbau. Die Welt der Arbeit war in Greven auch vor Hundert Jahren schon vielfältig. Die Fotogruppe des Heimatvereins hat zahlreiche alte Fotografien von Grevener Bürgern gesammelt, eingescannt, vergrößert und jetzt in einer Ausstellung in der Alten Post ausgestellt.